Mönchengladbach (ots) -



- Anlagen in Nachhaltigkeitsfonds zwischen 2015 und 2019 fast verdreifacht, aber

Potenzial nicht ausgeschöpft[1]

- Klimaschutzpolitik ist starker Treiber für das Interesse, aber viele Anleger

sind verunsichert über Nachhaltigkeitsziele von Investmentfonds

- Santander sieht Notwendigkeit eines praxistauglichen Rahmenwerks für

Nachhaltigkeitsfonds, damit Anleger das Potenzial auch nutzen



Immer mehr Anleger wollen mit ihrer Geldanlage den Klimaschutz voranbringen und

dabei gute Erträge erzielen. Vom Zeitpunkt der Pariser Klimaschutzkonferenz 2015

bis 2019 haben sich die Anlagen in nachhaltige Fonds auf 183,5 Milliarden Euro

fast verdreifacht. 2020 geben die Klimaschutzpläne der EU ebenso wie die Fridays

for Future-Bewegung dem Trend weiteren Schub. Doch es gibt noch Barrieren: 75

Prozent der Anleger sind unsicher, welche Anlagen tatsächlich das Klima

schützen, hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag von Santander ermittelt. [2] Deshalb

ist jetzt wichtig, die Qualität von Nachhaltigkeitsfonds mit klaren Vorgaben zu

definieren. Die Bank begrüßt daher den zunehmenden Fokus der Politik, Anlegern

-





Um 37,5 Prozent von 133,5 auf 183,5 Milliarden Euro stieg 2019 das verwalteteVermögen von Nachhaltigkeitsfonds in Deutschland[3]. Das war der größte Zuwachs,seit die Statistik vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) erstellt wird. Die EUsorgte zuletzt mit dem "Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums imRahmen der Kapitalmarktunion" und der Taxonomie[4] zu nachhaltigen Investmentsfür neue Anlageperspektiven. Das Potenzial nachhaltiger Fonds scheint dennochlängst nicht ausgeschöpft, betrachtet man deren Anteil am gesamtenInvestmentvermögen: Zwischen 2015 und 2019 verdoppelte sich der Anteil zwar -allerdings auf niedrigem Niveau von 2,65 auf 5,40 Prozent.[5]Nachhaltigkeitsziele in Beratungsprozess integrierenEin mögliches Hindernis für klimafreundliche Investitionen sind die verbreitetenZweifel von Anlegern, welche Anlagen dem Klima nützen oder schaden.[6] "Hier istdie Politik gefragt, im Dialog mit der Finanzwirtschaft, den Branchenverbändenund der Zivilgesellschaft, klare, ganzheitliche und praxistaugliche Regeln undStandards zu etablieren", erklärt Marcel Rindfleisch von Santander. Investoren,Fondsanbieter und private Anleger brauchen Leitlinien." Dazu gibt es bereitsInitiativen der EU[7] und auf Bundesebene. "Wir werden das Thema Nachhaltigkeitkünftig noch stärker in unseren Beratungsprozess integrieren", so Rindfleisch.Er ist Abteilungsleiter und Head of Investmentproducts and Services vonSantander Deutschland, deren Muttergesellschaft Banco Santander im September