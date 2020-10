Antarktis-Kommission tagt virtuell - Ringen um das Weddellmeer

HOBART (dpa-AFX) - Die Ausweisung neuer Meeresschutzgebiete in der Antarktis und Beratungen über Fischereiaktivitäten im Südpolarmeer sind für Deutschland die zentralen Themen der diesjährigen Konferenz der Antarktis-Kommission CCAMLR. Die Bundesregierung will sich erneut für die Einrichtung des bis heute weltgrößten Meeresschutzgebiets im artenreichen Weddellmeer einsetzen. Jedoch findet die viertägige Tagung der Kommission mit Sitz im australischen Hobart, die am Dienstag gestartet ist, wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur virtuell und in verkürztem Format statt. Experten befürchten, dass wichtige Entscheidungen weiter aufgeschoben werden.

"Ein Meeresschutzgebiet im Weddellmeer hilft dabei, dieses unberührte und ökologisch wertvolle Gebiet auch künftig vor negativen menschlichen Einflüssen zu schützen und dessen Tier- und Pflanzenarten zu erhalten", sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums (BMU) der Deutschen Presse-Agentur.