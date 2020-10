---------------------------------------------------------------------------

* Nettomittelzuflüsse von EUR 10,5 Mrd. in Q3 führen zu EUR 16,7 Mrd. in den ersten neun Monaten 2020 (Q2 2020: EUR 8,7 Mrd.; ohne Cash EUR 6,2 Mrd. in Q3 2020, EUR 2,4 Mrd. in Q2 2020)



* Bereinigte Kosten bei EUR 342 Mio., im Quartalsvergleich um 5 % gesunken aufgrund niedrigeren Personalaufwands; EUR 1.049 Mio. nach neun Monaten 2020, im Jahresvergleich um 12 % reduziert



* Bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) signifikant verbessert auf 61,4 % in Q3 (Q2 2020: 65,7 %); Zielniveau frühzeitig erreicht: 64,3 % nach neun Monaten 2020, im Jahresvergleich um 5,9 Prozentpunkte gesenkt

* Bereinigter Vorsteuergewinn in Q3 um 14 % auf EUR 215 Mio. gestiegen (Q2 2020: EUR 189 Mio.); EUR 583 Mio. nach neun Monaten 2020, im Jahresvergleich um 15 % gestiegen



* Erträge 1 % höher in Q3 bei EUR 558 Mio. (Q2 2020: EUR 551 Mio.), hauptsächlich aufgrund höherer Managementgebühren; Erträge nach den ersten neun Monaten 2020 bei EUR 1.632 Mio., im Jahresvergleich um 4 % gesunken



* Verwaltetes Vermögen (AuM) in Q3 aufgrund von besseren Märkten und Nettomittelzuflüssen weiter gestiegen auf EUR 759 Mrd. (Q2 2020: EUR 745 Mrd.)



Geschäftsentwicklung



Inmitten der anhaltenden Pandemie hat die DWS ein weiteres Mal ihre finanzielle Widerstandskraft und die Stärke ihres diversifizierten Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Die Erträge stiegen im Quartalsvergleich um 1 Prozent, das Nettomittelaufkommen erhöhte sich im dritten Quartal weiter auf EUR 10,5 Milliarden. Zudem stieg das verwaltete Vermögen (AuM) im Quartalsvergleich um EUR 14 Milliarden auf EUR 759 Milliarden. Der Fokus des Managements auf Effizienz- und Kostenmaßnahmen zahlt sich weiterhin aus: Unsere bereinigte Kostenbasis sank in den ersten neun Monaten 2020 im Jahresvergleich signifikant. Auch bei unserem Ziel, bis 2021 EUR 150 Millionen brutto an Kosteneinsparungen zu realisieren, bleiben wir strikt auf Kurs. Wir erwarten, dadurch unseren für die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation angepeilten mittelfristigen Zielwert von unter 65 Prozent bereits vorzeitig zu erreichen. Der bereinigte Vorsteuergewinn erhöhte sich im Vergleich zum Vorquartal um 14 Prozent und in den ersten neun Monaten 2020 im Jahresvergleich um 15 Prozent.