---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.



München, 28. Oktober 2020 -Mynaric (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11), ein weltweit führendes Unternehmen in der Konzeption, Entwicklung und Herstellung von Laserkommunikationsprodukten für schnelle Datenübertragung in der Luft und im Weltraum, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit einen Bruttoerlös von EUR 52,8 Millionen durchgeführt. Der Betrag wurde bereits im Rahmen einer Vorabplatzierung bei institutionellen Investoren vollständig platziert. Die volle Zuteilung war vom Abschluss des Bezugsrechtsangebots an die bestehenden Aktionäre abhängig, das am Montag beendet wurde.

Die heute angekündigte Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 52,8 Millionen Bruttoerlös bringt das bisher in Mynaric geflossene Wachstumskapital auf insgesamt mehr als EUR 110 Millionen. Die neuen Mittel werden wie gehabt in die Industrialisierung von Laserkommunikationsprodukten für kommerzielle und regierungseigene Kommunikationsnetzwerke investiert.



"Wir beginnen nun, erste Produkte in die Hände von Kunden auszuliefern, und wir gewinnen Verträge für erste Einsätze von industrialisierter Laserkommunikationstechnologie. Entwicklungen, die vom kommerziellen Sektor und in jüngster Zeit mit Nachdruck vom Regierungssektor vorangetrieben werden, läuten das industrielle Zeitalter der Laserkommunikation ein. Das Unternehmen, das die Nachfrage mit speziell für den Masseneinsatz entwickelten Produkten bedienen kann, ist auch das Unternehmen, das diesen sehr dynamischen und ständig wachsenden Markt am besten anführen kann. Mit der heute angekündigten Finanzierung und den kürzlichen gewonnenen Verträgen haben wir alle Gründe zur Überzeugung, dass wir dieses Unternehmen sind." Bulent Altan, CEO, Mynaric