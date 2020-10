Stuttgart (ots) - Reisewarnungen und Risikogebiete: Wie die Hotellerie

erfolgreich gegen die Coronakrise ankämpfen kann und welche politischen

Maßnahmen jetzt gefordert sind, darüber spricht Gesa Rohwedder, Head of

Hospitality Europe bei Drees & Sommer, im Interview.



Frau Rohwedder, wissen Sie eigentlich noch, wohin man derzeit reisen darf?





Gerade in den letzten Tagen ist die Verunsicherung erneut enorm gestiegen. Fasttäglich ändern sich die Reisewarnungen, was für alle Beteiligten -Flugindustrie, touristische Unternehmen wie Hotels und nicht zuletzt dieReisenden - eine echte Herausforderung ist. Besonders schwierig ist dabei dieUneinheitlichkeit der Restriktionen.Inwieweit sehen Sie die Hotels verantwortlich für die steigendenCorona-Fallzahlen?Es ist nachgewiesen, dass nahezu keine Infektionen auf Hotelaufenthaltezurückzuführen sind. Hotels haben in den letzten Monaten enorme Anstrengungenunternommen, von der Entwicklung komplexer Hygienekonzepte bis zu Investitionenin bauliche Veränderungen, um Gästen ein hohes Maß an Sicherheit und Hygiene zubieten. Verständlich ist jedoch durchaus, dass angesichts der steil ansteigendenZahl der Neuinfektionen die Politik derzeit massiv unter Druck steht. Viele dereingeleiteten Maßnahmen von Bund und Ländern sind auch absolut richtig und dasCorona-Krisenmanagement in Deutschland erntet international große Anerkennung.Aber sowohl Experten als auch Politiker müssen bei Corona auf Sicht fahren undaus den Erfahrungen vom Frühjahr lernen.Jenseits der politischen Maßnahmen: Welchen Spielraum haben die Hotels selbst?Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Im Moment sind in erster Linie der engeAustausch und das Miteinander von Eigentümern und Betreibern wichtig. FlexiblePachtmodelle können hier das Überleben aller sicherstellen und für Betreiberebenso wie für Eigentümer von Hotelimmobilien noch Luft zum Atmen lassen.Vielerorts werden derzeit hybride, an den Umsatz gekoppelte und deutlichangepasste Pachten, die Stundung von Zahlungen oder eine Verlängerung vonPachtverträgen verhandelt. Schlüssel hierzu ist die Transparenz und einkonstruktives sowie vertrauensvolles Miteinander beider Parteien in diesenturbulenten Zeiten.Solche Modelle können einen gewissen Zeitraum überbrücken, aber reicht das, umdie Corona-Krise zu überstehen?Das hängt in erster Linie davon ab, wie lange die Auswirkungen der Pandemie dasReise- und Tagungsverhalten prägen werden. Darüber hinaus gibt es bereits heuteHotelbetriebe, die besser durch die Krise kommen, wie etwa städtische Hotels miteinem hohen Anteil nationaler und freizeittouristischen Übernachtungsnachfrage,