Innovationen für die Circular Economy / DIN veranstaltet dritte Innovationskonferenz

Berlin (ots) - Die Circular Economy ist ein elementarer Baustein der grünen

Transformation der deutschen und europäischen Wirtschaft. Doch mit welchen

konzeptionellen und technologischen Lösungsansätzen kann der Wandel zur Circular

Economy gelingen? Und wie können sich die neuen Ansätze nachhaltig im Markt

etablieren? Diese und weitere Fragen diskutierten rund 500 Teilnehmer aus

Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft bei der am 28. Oktober

2020 vom Deutschen Institut für Normung (DIN) in Partnerschaft mit acatech und

der Circular Economy Initiative Deutschland ausgerichteten Innovationskonferenz.



Circular Economy als Treiber der grünen Transformation





"Zirkuläres Wirtschaften bedeutet, natürliche Ressourcen im Idealfall inKreisläufen zu führen, ohne neue Ressourcen zu verbrauchen. Denn das Produkt vonheute, soll zum Rohstoff von morgen werden. Dazu gehört es auch,Geschäftsmodelle neu zu denken. Normen und Standards haben die Kraft, neueGeschäftsmodelle in der Circular Economy überhaupt erst zu ermöglichen, weil sieIndustrien, die bisher nicht miteinander in Berührung gekommen sind, einegemeinsame Sprache geben", erklärte Christoph Winterhalter,Vorstandsvorsitzender von DIN, zur Begrüßung der Gäste der virtuellen Konferenz.Fortgesetzt wurde die Veranstaltung mit spannenden Impulsvorträgen zur CircularEconomy. Anschließend tauschten sich die Teilnehmer in sieben Workshops bzw.Foren zu den sogenannten R-Strategien Rethink & Digitize, Reduce, Reuse, Repair& Care, Recycle, Redesign, Re-Build aus, erörterten Potentiale einer starkenNormung und Standardisierung und entwickelten innovative Lösungsansätze für eineCircular Economy.Normen und Standards unterstützen den MarkttransferNach weiteren Impulsvorträgen und einer Zusammenfassung der Ergebnisse aus denWorkshops und Foren folgte eine prominent besetzte Podiumsdiskussion, in derMaßnahmen zur effektiven Verbreitung von Forschungsergebnissen und Innovationenbesprochen wurden. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie neue Ideen u. a.für die Circular Economy marktfähig gemacht werden können. Es wurde deutlich:Ideen oder Forschungsergebnisse allein generieren noch keinen Markt. Es brauchtUnternehmen und Akteure, die diese aufgreifen, nutzen und verbreiten. Normen undStandards spielen dabei eine wesentliche Rolle. Dr. Susanne Kadner, Leiterin derGeschäftsstelle der Circular Economy Initiative Deutschland, erklärte dazu: "Umden Aufbau einer Circular Economy nachhaltig zu unterstützen, müssenLösungsansätze aus der Wissenschaft am Markt etabliert werden. Normen undStandards spielen dafür eine wichtige Rolle. Sie sorgen für Vertrauen undAkzeptanz bei den Marktteilnehmern und erhöhen so die Erfolgschancen innovativerLösungen."Bei der nunmehr dritten Innovationskonferenz sprachen über 40 Redner, darunterProf. Ina Schieferdecker, Abteilungsleiterin Forschung für technologischeSouveränität und Innovationen beim BMBF, Dr. Ole Janssen, Leiter derUnterabteilung Innovations- und Technologiepolitik beim BMWi, Dr. BettinaHoffmann, Mitglied des Deutschen Bundestags und Sprecherin für Umweltpolitik undUmweltgesundheit bei Bündnis 90/Die Grünen, Prof. Dr. Ralf B. Wehrspohn,Vorstandsmitglied der Fraunhofer Gesellschaft e.V., Prof. Dr. Martin R.Stuchtey, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von SYSTEMIQ sowie TimJanßen, Geschäftsführender Vorstand bei Cradle to Cradle.