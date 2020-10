DuPont mit ehrgeiziger Prognose für 2020 dank Sparkurs

WILMINGTON (dpa-AFX) - Der US-Spezialchemiekonzern DuPont hat mit seinem nun ausgegebenen Gewinnziel für 2020 die Erwartungen der Experten übertroffen. Für das laufende Jahr erwarte DuPont auch dank seines Sparkurses einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie von 3,17 bis 3,21 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Donnerstag in Wilmington mitteilte. Analysten hatten bei der Kennziffer im Schnitt 3,03 Dollar auf dem Zettel nach 3,80 Dollar im Vorjahr. Beim Umsatz will das Unternehmen auf 20,1 bis 20,2 Milliarden Dollar (rund 17,1 bis 17,2 Milliarden Euro) kommen. 2019 hatte DuPont 21,5 Milliarden Dollar umgesetzt.

Bei Vorlage der Jahreszahlen für 2019 Ende Januar war DuPont noch von einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 3,70 bis 3,90 Dollar ausgegangen. Da hatte sich das neuartige Coronavirus noch nicht weltweit ausgebreitet. Seitdem hatte sich DuPont zum Gewinnziel nicht mehr geäußert.