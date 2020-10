---------------------------------------------------------------------------

Freeman Gold Corp.: Explorer gibt positives Update zu seinem aktuellen Bohrprogramm auf der Schlüssellagerstätte Lemhi in Idaho

Das Goldexplorationsunternehmen Freeman Gold Corp. (ISIN: CA35658P1053; WKN: A2P5AE) gibt ein Update für sein zu 100% unternehmenseigenes Goldprojekt Lemhi in Idaho, USA, bekannt.



Zwei Diamantbohranlagen sind zurzeit rund um die Uhr auf Lemhi in Betrieb. Bislang wurden 16 Kernbohrlöcher über insgesamt 3.328 Metern niedergebracht. Das laufende Bohrprogramm hat das Vorhandensein umfangreicher goldmineralisierter Horizonte bestätigt, die erstmals bei historischen Explorationen in den Jahren 1984 bis 2013 entdeckt wurden. Detaillierte geologische Messungen des erhaltenen Bohrkerns verzeichneten sichtbares Gold aus 5 Bohrlöchern, die im 30 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet niedergebracht wurden. Alle bisherigen Bohrlöcher durchteuften mineralisierte Zonen unterschiedlicher Dicke, wie durch historische Bohrungen und Bohrabschnitte interpretiert wurde. Proben wurden an das Labor ALS Minerals Division, Vancouver, BC, geschickt. Die Ergebnisse stehen noch aus.



Will Randall, President & CEO, sagte:"Unser Bohrprogamm der Phase 1 ist erfolgreich im Gange und bestätigt unser Verständnis der Mineralisierung und Geologie auf dem Goldprojekt Lemhi. Die Mineralisierung ist allgemein flachliegend innerhalb von Metasedimenten aus dem Proterozoikum. Quarzgänge, Verkieselung, Brekzienbildung und Verwerfungen dominieren die mineralisierten Zonen und sind ab der Oberfläche oxidiert. Die Ergebnisse stimmen bislang stark mit den historischen Messungen überein. Zahlreiche flachliegende, hochgradige Zonen, die oftmals sichtbares Gold enthalten, stapeln sich und könnten ein Großlagerstättenziel darstellen." Phase 1 besteht aus einem 5.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramm mit 33 priorisierten Bohrlöchern.