Maxeon Solar Technologies stellt das SunPower Advantage Installationspartner-Programm vor

Singapur (ots/PRNewswire) - Vertriebskanalerweiterung zur Förderung hochwertiger

Solartechnik in schnell wachsenden Märkten



Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führendes

Unternehmen im Bereich Solarinnovation, gab heute die Einführung des SunPower

Advantage Installationspartner-Programm bekannt, einer neuen Initiative, die

dazu beitragen soll, die Dynamik der Solarenergie in bestimmten schnell

wachsenden europäischen Märkten zu fördern und Installateure mit Werkzeugen

auszustatten, um die steigende Nachfrage nach erstklassigen Solaranlagen für

Privathaushalte und Gewerbe zu befriedigen. Das SunPower Advantage

Installationspartner-Programm wurde in Norwegen, Schweden, Dänemark, Polen,

Portugal und Spanien eingeführt.



"Maxeon hat über ein Jahrzehnt lang starke Vertriebskanäle in der gesamten EMEA-

und APAC-Region entwickelt", erläutert Jeff Waters, CEO von Maxeon Solar

Technologies. "Das neue SunPower Advantage Installationspartner-Programm ist das

Ergebnis jahrelanger Beobachtung der Bedürfnisse von Installationsbetrieben und

stellt nur den ersten Schritt einer umfassenderen Expansionsstrategie dar, mit

der wir unsere Präsenz im Downstream-Bereich in wachstumsstarken Märkten für

Privathaushalte und Gewerbe ausbauen wollen.







von Technologie und Innovation zu bleiben, ihr Geschäft durch spezialisierte

Ausbildung auszubauen und den Einsatz erstklassiger Solarlösungen zu

unterstützen.



Das SunPower Advantage Installationspartner-Programm umfasst:



- Spezialisierte Fortbildung - Die Fortbildungsmodule werden über eine virtuelle

Plattform bereitgestellt, um sicherzustellen, dass professionelle

Installateure in der Lage sind, die höchsten SunPower-Markenstandards und

Installationsfachkenntnisse zu nutzen, um Neugeschäft zu entwickeln;

- Fachwissen - Eine regelmäßige Weitergabe der neuesten Nachrichten,

Technologien und Erkenntnisse über neue Produkte ermöglicht es

Installationsbetrieben, auf dem neuesten Stand zu bleiben und von den

Marktentwicklungen zu profitieren;

- Programm zur Erstattung von Personalkosten - Qualifizierte SunPower Advantage

Installationspartner haben Anspruch auf unser Programm zur Erstattung von

Personalkosten, das eine Rückvergütung zum Ausgleich eines Teils der

Dienstleistungs-/Arbeitskosten bietet, die dem Installationsbetrieb bei einem

Austausch von Modulen im Rahmen der Garantie entstehen;

- Best-in-Class-Prämiensystem - Jedes Mal, wenn unsere Installationspartner ihre

gekauften Module über eine Scan-App registrieren, erhalten sie Punkte, die auf Seite 2 ► Seite 1 von 4 Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







Die neue Initiative hilft Installationsbetrieben für Solartechnik, an der Spitzevon Technologie und Innovation zu bleiben, ihr Geschäft durch spezialisierteAusbildung auszubauen und den Einsatz erstklassiger Solarlösungen zuunterstützen.Das SunPower Advantage Installationspartner-Programm umfasst:- Spezialisierte Fortbildung - Die Fortbildungsmodule werden über eine virtuellePlattform bereitgestellt, um sicherzustellen, dass professionelleInstallateure in der Lage sind, die höchsten SunPower-Markenstandards undInstallationsfachkenntnisse zu nutzen, um Neugeschäft zu entwickeln;- Fachwissen - Eine regelmäßige Weitergabe der neuesten Nachrichten,Technologien und Erkenntnisse über neue Produkte ermöglicht esInstallationsbetrieben, auf dem neuesten Stand zu bleiben und von denMarktentwicklungen zu profitieren;- Programm zur Erstattung von Personalkosten - Qualifizierte SunPower AdvantageInstallationspartner haben Anspruch auf unser Programm zur Erstattung vonPersonalkosten, das eine Rückvergütung zum Ausgleich eines Teils derDienstleistungs-/Arbeitskosten bietet, die dem Installationsbetrieb bei einemAustausch von Modulen im Rahmen der Garantie entstehen;- Best-in-Class-Prämiensystem - Jedes Mal, wenn unsere Installationspartner ihregekauften Module über eine Scan-App registrieren, erhalten sie Punkte, die auf