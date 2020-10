BERENBERG belässt BASF SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 49 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Angaben des Chemiekonzerns zum dritten Quartal zeigten, dass die Corona-Krise wie erwartet gut bewältigt werde, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzung etwas angehoben./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. BASF Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de