Bei allen ADVA Optical Networking-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund vier Prozent. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 6,83 EUR. Schaltet ADVA Optical Networking dadurch in den Hausse-Modus?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 6,99 EUR liegt der Hochpunkt. Anleger sollten ADVA Optical Networking also unbedingt im Auge behalten.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 6,35 EUR, womit sich ADVA Optical Networking in Aufwärtstrends befindet. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

