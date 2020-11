Es haben bereits 93 Millionen Amerikaner ihre Stimme per Early Voting oder Briefwahl abgegeben. Heute öffnen in den Vereinigten Staaten die regulären Wahlurnen. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch wird mit den ersten Ergebnissen gerechnet. Aber: Kennen wir morgen früh überhaupt schon den Wahlsieger? Nicht unbedingt. Es könnte in der Wahlnacht auch so kommen, dass

Die Mehrheit der Amerikaner glaubt, dass Trump heute wiedergewählt wird

Ein Beitrag von Air Türkis.