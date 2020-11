EW Analyse - EUR/USD - Back to Pampa

In dem Währungspaar EUR/USD wurde ein ,öglicher nachhaltiger Kursausbruch kurzfristig abgesagt. Die Welle 4 geht in die Verlängerung. Im Zuge der Welle 4 bietet sich beispielsweise eine Verlängerung der bisherigen w-x-y (Double Korrektur) zu einer w-x-y-x2-z (Triple Korrektur) an. Die Bullen müssen akzeptieren, dass hier jetzt gleich mehrere Bedingungen für die Aufwärtsbewegung i-ii-iii-iv-v eingebracht werden müssen. Die wichtigste Bedingung ist selbstverständlich die vollständige Musterkomplettierung auf der Unterseite. Sollte es ohne konkrete Mustervervollständigung "einfach" steigen, dann bietet es sich an die 1,18807 USD als Signalgeber zu verwenden. Diese Marke dient nicht zwingend als Tradeaktivierung, ab dieser Marke fungiert wieder das "Buy the dips" Trading. Ab dieser Marke kann man also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit antizyklische Longeinstiege profitabel umsetzen. Das Fazit bleibt unverändert.

Fazit:

Das Währungspaar EUR/USD konnte zuletzt das wichtige 1,1720er Kursziel erreichen. Ein Folgeziel, mit wellentechnisch untergeordnetem Charakter, liegt noch bei 1,2216 USD.

André Tiedje - Elliott Wellen Experte, Technischer Analyst und Trader bei GodmodeTrader.de

Kursverlauf im Tageschart (Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

