Foto: Oliver Berg - dpa US-WAHL/Markt-Ticker Wiener Aktienmarkt vorbörslich negativ erwartet Nachrichtenagentur: dpa-AFX 150 | 0 | 0 04.11.2020, 09:05 | WIEN (dpa-AFX) - Nach der US-Wahlnacht dürfte die Wiener Börse am Mittwoch mit negativer Tendenz in den Handel startet. "Amerika hat gewählt, und es scheint so, als würde Donald Trump erneut ein Überraschungssieg gelingen", kommentierten die Experten der Helaba am Morgen die bisher vorliegenden Ergebnisse in den Vereinigten Staaten. Der Sieger stehe bisher nicht fest und die hohe Briefwahlbeteiligung verzögere die finale Bekanntgabe. Eine Indikation auf den Leitindex ATX zeigte sich eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 1,20 Prozent tiefer bei 2.118,80 Einheiten./stk ATX jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de



