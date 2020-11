04.11.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) platzierte erfolgreich eine Anleihe über 50 Mio. EUR und erhöhte auf 70 Mio. EUR - Geld für eine kräftige Expansion, die aggressiv die aktuell gebotenen Chancen nutzen soll - allein die mit heute 8 Transaktionen in 2020 zeigen die aktive Rolle, die Mutares übernehmen will. Und GEA Group AG (ISIN: DE0006602006) verfolgt konsequent ihre Strategie der Fokussierung und Trennung von "nicht mehr ins Konzept passenden" Beteiligungen fort: GEA verkaufte zuletzt den Kompressorenhersteller Bock der Division Refrigeration Technologies an die NORD Holding (22.09.2020). Und jetzt kommen die beiden Konzerne zusammen:

GEA Farm Technologies Japy SAS und Royal De Boer Stalinrichtingen B.V. mit Produktionsstandorten in Frankreich und den Niederlanden und insgesamt rund 230 Mitarbeitern und insgesamt rund 50 Mio. EUR Umsatz kommen zur Mutares Gruppe - GEA trennt sich weiter konsequent von Randaktivitäten und Mutares findet "ungeliebte" Konzerntöchter. Win-win-situation.

Eine neue Mutares - Zwischenholding wird halten:

GEA Farm Technologies Japy SAS hat ihren Hauptsitz in Dijon, Frankreich und ist ein führender Hersteller von Milchkühltanks in Europa. Die Produkte variieren in Größe, Aufbau und Anwendung. Dabei werden Kühltanks für kleinere Milchviehbetriebe und Gesamtlösungen mit zusätzlichen Optionen und Komponenten für größere Betriebe angeboten. Im Jahr 2019 erzielte die Firma einen Umsatz von ca. EUR 20 Mio.

Royal De Boer Stalinrichtingen B.V. ist ein führender Hersteller von Stalleinrichtungen mit Sitz in Leeuwarden, Niederlande, und ergänzt das Produktportfolio auf dem Markt für Milchviehhaltung. Das Produktportfolio umfasst Futterzäune, Liegeboxen, Lüftungsanlagen und Gülletechnik. Das Unternehmen mit seinen rund 115 Mitarbeitern erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund EUR 30 Mio.

Beide Gesellschaften bleiben in ihren Einheiten bestehen und werden unter einer neu geschaffenen Zwischenholding der Mutares angesiedelt. Auf diese Weise lasse sich das signifikante Synergiepotenzial der Transaktion effizient und wertsteigernd heben. Konsequent nutze Mutares ihrer Buy-and-Build-Strategie folgend die Chancen in einem sich deutlich erholenden Beteiligungsmarkt. Dies dokumentiere der Erwerb von Japy SAS und Royal De Boer eindrucksvoll.