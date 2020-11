PVA TePla steigert Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2020

- Umsatz mit 96,9 Mio. EUR über Vorjahr, trotz COVID-19 Einschränkungen

- EBIT-Steigerung gegenüber dem Vorjahr um knapp 11%

- EBIT-Marge mit 10,3% im zweistelligen Bereich

- Eigenkapitalquote steigt aufgrund erhöhter Profitabilität auf 35,4%

- Umsatzerwartung 2020 in einer Größenordnung von rund 130 Mio. EUR und operatives Ergebnis (EBITDA) in einer Größenordnung von 17 Mio. EUR

In einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld hat sich PVA TePla in den ersten neun Monaten 2020 erneut sehr gut weiterentwickelt. In einem starken dritten Quartal steigerte die Unternehmensgruppe sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich gegenüber den beiden Vorquartalen. Damit liegt der Konzernumsatz mit 96,9 Mio. EUR nach neun Monaten jetzt leicht über dem des Vorjahreszeitraums. Das operative Betriebsergebnis EBIT hat sich überproportional verbessert. Mit 10,3 Prozent liegt die EBIT-Marge im zweistelligen Bereich. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 erwartet die PVA TePla AG einen Umsatz in einer Größenordnung von 130 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis (EBITDA) in einer Größenordnung von 17 Mio. EUR.

"Unser gutes Ergebnis in den ersten drei Quartalen ist umso erfreulicher, als die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten viele Unsicherheiten und Einschränkungen mit sich brachte", sagt Alfred Schopf, Vorstandsvorsitzender der PVA TePla AG. "Dass wir uns auch unter diesen schwierigen Bedingungen so erfolgreich behaupten konnten, zeigt wie gut wir produktseitig aber auch strukturell aufgestellt sind. Zudem zahlt sich unser Maßnahmenpaket zur Profitabilitätssteigerung aus."

Überproportionale Steigerungen

Beim Umsatz übertraf die PVA TePla-Gruppe mit 96,9 Mio. EUR in den ersten drei Quartalen das Vorjahresniveau von 96,2 Mio. EUR. Daran hatte der Geschäftsbereich Semiconductor Systems mit einer Umsatzsteigerung auf 64,2 Mio. EUR (VJ: 62,6 Mio. EUR) einen maßgeblichen Anteil. Wie schon in den vergangenen Quartalen gehörten Aufträge zur Lieferung von Kristallzuchtanlagen und Ultraschallmesssystemen für die Halbleiterproduktion zu den wichtigsten Umsatztreibern. Der Geschäftsbereich Industrial Systems erreichte mit einem Umsatz von 32,7 Mio. EUR das Vorjahresniveau (33,6 Mio. EUR).