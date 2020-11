DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG | High End Brokerage: Oktober: 95.795 Orders (+ 115,18 % ggü. Oktober 2019); Sehr erfolgreiche Entwicklung beim Beteiligungsunternehmen Trade Republic setzt sich fort - Marktstart in Österreich ist erfolgt 06.11.2020 / 10:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Oktober 2020 September 2020 Oktober 2019 Orders gesamt 95.795 90.970 44.519 Wertpapier-Orders 89.281 83.741 37.420 Future-Kontrakte 19.165 15.157 20.959



Im Oktober lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 146 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 2,01 % gegenüber dem Vormonat (+ 7,83 % ggü. Oktober 2019). Per 31.10.2020 wurden bei der sino AG 341 Depotkunden betreut. Ein Rückgang von 1,16 % ggü. dem Vormonat.



Die sino konnte im Oktober erneut sehr gute Zahlen vorweisen. Sie erreichte wieder eine deutliche Outperformance gegenüber den Börsenumsätzen mit einer Steigerung der Tradezahlen um 115,18 % im Vergleich zum Vorjahresmonat (Börsenumsätze: +7,83 %).



Beim Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH geht die Erfolgsstory weiter. Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker ist erfolgreich in Österreich gestartet und hat bereits mehrere tausend Interessenten auf der Warteliste.

"Wir freuen uns sehr über die weiterhin in allen Bereichen sehr gute Entwicklung der Trade Republic und die sehr starke Handelstätigkeit der sino Kunden.", so Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino AG.