Ölpreise konsolidieren nach jüngsten Kursgewinnen

London 12.11.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag etwas leichter. Die Marktteilnehmer hoffen auf Zurückhaltung bei der OPEC hinsichtlich der Ausweitung der Fördermengen.



Brent- und WTI-Rohöl haben sich im bisherigen Wochenverlauf um mehr als zehn Prozent verteuert. Die Aussichten auf einen Impfstoff waren dabei der wichtigste Grund für die starke Rally. Auch wenn ein Zeitraum für die Zulassung und Bereitstellung eines Impfstoffes noch offen ist, so reicht allein die glaubwürdige Aussicht darauf aus, die Stimmung an den Märkten deutlich zu verbessern.