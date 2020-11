Sehr positives Feedback für HPA-Gesellschaft FYI Resources von einem potenziellen, europäischen Kunden.

Ein führender europäischer HPA-Marktteilnehmer hat detaillierte Tests an einem 20 Kilo-Produktmuster durchgeführt, das FYI Resources Ltd ( ASX FYI / WKN A0RDPF ) jüngst (siehe ASX-Veröffentlichung vom 3. August 2020) beim Testlauf seiner Pilotanlage gewonnen hatte. Das Feedback für FYI war exzellent!

Die Ergebnisse zeigen, dass es sich bei dem HPA von FYI Resources um ein Premiumprodukt von außergewöhnlicher Qualität handelt, das ultra-niedrige Verunreinigungen aufweist und darüber hinaus weitere günstige Eigenschaften besitzt. Detaillierte HPA-Produktveredelungstests bestätigen die Eignung für viele Marktanwendungen von LEDs bis hin zu Batterie-Separatoren. Die Tests deuten auch auf mögliche zusätzliche kommerzielle Vorteile von FYI's HPA hin, die in weiteren detaillierten Tests erforscht werden sollen.

FYI-Geschäftsführer Roland Hill sagte: „Die Ergebnisse der detaillierten Tests sind äußerst ermutigend. Die Ergebnisse zeigen nicht nur, dass unser Produkt erstklassig ist, sie bedeuten auch, dass die Marktchancen potenziell beträchtlich sind und der Weg zur Kommerzialisierung unseres HPA beschleunigt werden kann. Aus Kundensicht können wir zuversichtlich demonstrieren, dass wir in der Lage sind, ein hochwertiges, hochreines Produkt mit garantierter Konsistenz und Qualität zu liefern, da wir die gesamte Produktionskette kontrollieren.“

Schon der zweite Testlauf beim europäischen Marktteilnehmer

Die Tests wurden auf Kosten des europäischen Marktteilnehmers durchgeführt und waren darauf zugeschnitten, das HPA-Material von FYI auf seine Kompatibilität mit allgemeinen Anforderungen wie auch im Hinblick auf Nischenmarktanwendungen innerhalb bestehender Produktvertriebslinien von etablierten Kunden zu testen. Die neue Serie von Tests folgte auf die guten Ergebnisse eines ersten Testmusters, das FYI aus der Produktion der Pilotanlage der Stufe Eins geliefert hatte (siehe ASX-Release vom 6. November 2019). Die neue Testreihe stellt eine Erweiterung dieser früheren Studien unter Verwendung größerer Probenmengen im Umfang von 20 Kilogramm dar.

Die Testreihen beinhalteten proprietäre Produktspezifikationen sowie eine detaillierte Reinheitsanalyse und die Bewertung der Konsistenz des Produkts einschließlich seiner Charakteristik und Morphologie (die besondere Form, Gestalt, Größe, Dichte und grundlegende kristalline Struktur usw.). Die Testarbeiten umfassten auch das Spezialmahlen von HPA auf geeignete Größenfraktionen für verschiedene Marktanwendungen. Die Ergebnisse der detaillierten Testarbeiten durch den Marktteilnehmer kamen zu dem Schluss, dass die Reinheit des HPA-Materials von FYI weit über der Benchmark liegt, die Gesamtqualität des Produkts sehr hoch ist und innerhalb der idealen Produktspezifikationen liegt.

Extrem geringe Verunreinigung durch Fe, Na und Pb

Insbesondere die extrem niedrigen Werte der schädlichen Elemente Fe, Na und Pb machen das HPA-Material von FYI sehr attraktiv. Die durchgeführten Testprotokolle waren umfangreich und schließen eine Röntgenpulverdiffraktometrie (XRD) ein. Hierbei handelt es sich um eine analytische Technik zur Bestimmung der atomaren und molekularen Struktur eines HPA-Kristalls. Diese detaillierten Tests ergaben, dass das Elementspurenmuster für das HPA von FYI eine extrem enge Korrelation zu einer Reihe der bestehenden HPA-Produkte aufweist, was bedeutet, dass die potenzielle Kompatibilität für mehrere bestehende Kunden sehr hoch ist. Dieses Ergebnis wird als besonders ermutigend gewertet, da es zeigt, dass die Marktchancen beträchtlich sind.

Ein bedeutendes Positivum, das aus den Tests hervorgeht, sind die überraschenden morphologischen Eigenschaften des HPA-Materials der FYI, das eine wesentlich höhere Partikeloberfläche und -dichte aufweist als herkömmliche HPA-Produkte. Dies könnte in bestimmten Anwendungen kommerzielle Vorteile bieten und die Attraktivität des HPA-Materials für den Markt erhöhen. Die Testarbeiten konzentrieren sich jetzt auch auf die Erprobung und Entwicklung einer definierten Produktspezifikation für mehrere andere potenzielle Kunden, um deren jeweilige Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Einzelheiten zu den Ergebnissen dieser Arbeit werden in den nächsten zwei Wochen erwartet.

