Wochenausblick. DAX pausiert zum Wochenschluss. ThyssenKrupp, Nordex und Lufthansa im Fokus!

In der abgelaufenen Woche setzten die Aktienmärkte die Aufwärtsbewegung der Vorwoche mehrheitlich fort – wenngleich das Momentum spürbar nachgelassen hat. Zum Wochenschluss fehlten schlicht die Impulse und die Berichtssaison läuft allmählich aus. So schloss der DAX® mit einem Wochenplus von knapp 5 Prozent bei 13.100 Punkten und der EuroStoxx®50 verbesserte sich im Wochenverlauf sogar um 7,3 Prozent auf 3.440 Punkte. Die US-Märkte präsentierten sich hingegen deutlich moderater. Allerdings notieren sie bereits im Bereich ihrer Allzeithochs oder markierten neue Rekorde.

Die Anleihemärkte präsentierten sich in der zurückliegenden Woche äußerst volatil. Nach guten Ergebnissen von BioNTech und Pfizer zum Coronaimpfstoff und einem geplanten Antrag auf Zulassung in Europa und USA schichteten viele Investoren von Anleihen in Aktien um und trieben damit die Renditen nach oben. In der zweiten Wochenhälfte setzte allerdings eine Konsolidierung ein und Renditen gaben wieder deutlich nach. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss die Woche acht Punkte höher bei -0,54 Prozent und die Renditen vergleichbarer Papiere in den USA 22 Punkte fester bei rund 0,9 Prozent. Kräftige Ausschläge waren auch am Rohstoffmarkt zu verzeichnen. Bei den Edelmetallen ging es zu Wochenbeginn zunächst kräftig nach unten ehe sich Gold und Silber in der zweiten Wochenhälfte wieder erholten. Bei Gold hat die wichtige Unterstützungsmarke 1.860 US-Dollar pro Feinunze und bei Silber die 24 US-Dollarmarke zunächst gehalten. Öl entwickelte sich konträr zu den Edelmetallen. Nach einem deutlichen Plus zu Wochenbeginn bröckelten die Gewinne bis Wochenschluss wieder ab. Als Bremse erwies sich unter anderem ein Bericht der Energieagentur IEA, welche die Nachfrageprognosen für Q4 2020 und Q1 2021 reduzierte.

Unternehmen im Fokus

MTU Aero Engines). Hoch im Kurs standen dabei neben dem Triebwerkbauer die beiden Versicherer Allianz und Münchener Rück sowie Continental und VW. Katalysator war dabei vor allem die Aussicht auf einen baldigen Corona-Impfstoff. In der zweiten Reihe zeigten sich vor allem die krisengeschüttelten Papiere von Airbus, Deutsche Lufthansa, Fraport und ThyssenKrupp, Automobilzulieferer wie Leoni und Schaeffler sowie Nordex auf den vorderen Rängen der Wochenperformance. Gewinner der Coronakrise wie DeliveryHero, HelloFresh und Hornbach mussten derweil Federn lassen. Die Aufwärtsbewegung in der abgelaufenen Woche war breit angelegt. 24 der 30 DAX®-Titel verbesserten sich um bis zu 17,8 Prozent (). Hoch im Kurs standen dabei neben dem Triebwerkbauer die beiden Versichererundsowieund. Katalysator war dabei vor allem die Aussicht auf einen baldigen Corona-Impfstoff. In der zweiten Reihe zeigten sich vor allem die krisengeschüttelten Papiere vonundAutomobilzulieferer wieundsowieauf den vorderen Rängen der Wochenperformance. Gewinner der Coronakrise wie DeliveryHero, HelloFresh und Hornbach mussten derweil Federn lassen.

Aus Europa melden kommende Woche unter anderem CTS Eventim, Dermapharm, Grand City Properties, Knorr Bremse, SAF Holland, ThyssenKrupp und Zooplus Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Aus den USA veröffentlicht unter anderem Walmart Daten zum abgelaufenen Quartal. Der europäische Automobilverband ACEA gibt Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen bekannt. ABB und Evotec laden jeweils zur Investorenkonferenz.

Wichtige Termine

China – Industrieproduktion, Oktober

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Oktober

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, November

USA – Empire State Index, November

USA – Einzelhandelsumsatz, Oktober

USA – Industrieproduktion, Oktober

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 14. November

USA – Industrieindex Philly Fed, November