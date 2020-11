DGAP-News The Social Chain AG: E-Commerce-Wachstumsmarkt Food: Social Chain erhöht Beteiligung an KoRo auf 57 Prozent Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 13.11.2020, 18:39 | 101 | 0 | 0 13.11.2020, 18:39 | DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Expansion

The Social Chain AG: E-Commerce-Wachstumsmarkt Food: Social Chain erhöht Beteiligung an KoRo auf 57 Prozent (News mit Zusatzmaterial)



13.11.2020 / 18:39

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung E-Commerce-Wachstumsmarkt Food:

Social Chain erhöht Beteiligung an KoRo auf 57 Prozent - Kapitalerhöhung und zusätzliche Finanzierung: sechs Millionen Euro für weitere Expansion

- Umsatzsprung: Vervierfachung in 2020 auf über 22 Mio. Euro

- Internationalisierung: Neue E-Commerce-Plattformen in Italien, Frankreich und Finnland

- Wanja S. Oberhof: "Social-Commerce-Konzept von KoRo setzt Maßstäbe im modernen Online-Handel" Berlin, 13. November 2020. Investition in den Wachstumsmarkt Online-Food: Die Social Chain AG (WKN: A1YC99) erhöht ihre Beteiligung an der international agierenden Lebensmittel-Plattform KoRo von 52 auf rund 57 Prozent. Die Aufstockung erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit zusätzlichen Finanzierungszusagen durch die der KoRo Handels GmbH insgesamt sechs Millionen Euro für die weitere Expansion zufließen werden. Mit den zusätzlichen Mitteln beschleunigt die E-Commerce-Plattform vor allem die weitere Internationalisierung. Seit kurzem ist KoRo auch in Italien, Frankreich und Finnland aktiv. Neben dem Stammmarkt Deutschland betreibt KoRo Handelsplattformen in England, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. KoRo hat sich auf den Vertrieb von Trend-Lebensmitteln im Bereich Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks spezialisiert. Durch die direkte Vermarktung von Großpackungen an den Endverbraucher ermöglicht KoRo hochwertige Lebensmittel zu attraktiveren Preisen (www.korodrogerie.de). Wanja S. Oberhof, CEO der Social Chain AG: "KoRo profitiert vom steigenden Interesse am Online-Shopping hochwertige Lebensmittel. Dieser Trend wird weit über die aktuelle Corona-Sondersituation hinaus Bestand haben. Durch intelligentes Social Media Marketing hat KoRo die Warenkörbe vieler neuer Verbraucher erobert und wächst praktisch ohne klassische Werbemaßnahmen extrem dynamisch. Das Social Commerce-Konzept von KoRo setzt Maßstäbe im modernen Online-Handel." 90 Prozent des KoRo-Marketings basiert auf Social Media und der Zusammenarbeit mit Influencern. Im laufenden Jahr wird sich der Umsatz von KoRo mehr als vervierfachen und steigt auf 22 Millionen Euro. Für 2021 wird ein Umsatz zwischen 30 und 35 Millionen Euro prognostiziert. Seite 2 ► Seite 1 von 3 The Social Chain Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







