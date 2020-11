Mutares schließt die Übernahme des Segments Engineering Services von Valmet Automotive aus Finnland ab. Die Gesellschaft firmiert nun unter dem Namen iinovis. Man stärkt damit das eigene Segment Automotive & Mobility.Der Umsatz des Neuerwerbs lag 2019 bei rund 56 Millionen Euro. Beschäftigt werden rund 600 Personen an fünf Standorten in Deutschland. Außerdem gibt es in Spanien eine ...