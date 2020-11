Der inflationäre Druck würde einen Bullenmarkt für die meisten Rohstoffe bieten, so die Analysten der Großbank Goldman Sachs!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldpreis testete zur Wochenmitte erneut die Region um rund 1.850,- USD als Unterstützungszone. Zum Wochenauftakt ging es mit dem Edelmetall nach unten, als BioNTech signifikante Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus bekanntgegeben hatte. Die Anleger reagierten prompt und schmissen Krisenwährungen, wie beispielsweise Edelmetalle, auf den Markt, während die Standardaktien stiegen.

Derweil wird zunehmend klar, dass die bisherigen Maßnahmen zu Eindämmung der Pandemie nicht ausreichen. Sowohl in Deutschland als auch in den USA steigen die Infektionen immer weiter.

Dies bedeutet, dass Stimuluspakete vorbereitet werden, woran die US-Regierung bereits arbeitet. Allerdings wird es vermutlich bis zur Amtseinführung der Regierung am 20. Januar kein neues Paket zur Stützung der Konjunktur geben.

Sehr positiv für Rohstoffe äußerte sich die Goldman Sachs! Die Großbank betonte vor einigen Tagen, dass der inflationäre Druck einen Bullenmarkt für die meisten Rohstoffe geschaffen habe. In diesem positiven Umfeld dürfte Gold im kommenden Jahr auf durchschnittlich 2.300,- USD je Unze steigen, so die Analysten!

Das sind wieder einmal gute Nachrichten für Rohstoffinvestoren! Weitere gute und wichtige Unternehmensmeldungen aus der vergangenen Woche haben wir für Sie im Folgenden zusammengefasst.

Hohe Gewinne mit Uran-Aktien!

WICHTIGE Meldung! URAN-MARKT kommt in BEWEGUNG! Jetzt richtig positionieren - mit diesem KNALLER-TIPP!

Gold und Uran - ist das die beste Aktie aus zwei Welten? Wir meinen absolut! Denn beim Edelmetall- und Uran-Bullenmarkt profitiert man gleich doppelt!

Bluestone Resources / OceanaGold

Die Meldung über den Corona-Impfstoff und die Auswirkungen

„Ein großartiger Tag für Wissenschaft und Menschheit“, so Pfizer über den Tag, als das Vorhandensein eines wirksamen Corona-Wirkstoffes verkündet wurde.



Goldrausch – the next level!

Gold vor zweiter Welle! Diese Aktien liefern und liefern! Hier ist noch einiges drin!

Die Aktienmärkte werden auch weiterhin mit Geld geflutet, die Zinsen niedrig bleiben und somit die Inflation weiter befeuert! Da gilt es selektiv vorzugehen!

Uranium Energy / IsoEnergy

Uran weiter auf dem Schirm haben

Für die globale Energieversorgung ist Uran unerlässlich. Abzulesen auch am gestiegenen Preis.

Canada Nickel Corp. / Millennial Lithium

Mit Biden als neuer US-Präsident auf grüne Energie setzen

Erneuerbare Energie und Elektromobilität ist ein wichtiger Aspekt unter der neuen Herrschaft von Joe Biden.

Gewinne sprudeln wieder!

Megastarke Quartalsergebnisse mit noch besserem Ausblick!

Eine durchaus überzeugende Handelswoche mit dem erwünschten Ausbruch nach oben der vergangenen Woche wurde bei den Edelmetallen aufgrund des gefundenen COVID-19-Impfstoffs mit einer Wirksamkeit von 90 % abrupt gebremst.

Copper Mountain Mining / Hannan Metals

Mobilfunknetz auf dem Mond

Neue Technologien für den Fortschritt brauchen Rohstoffe. Kupfer steht für eine nachhaltige Zukunft.



TRADING-CHANCE: SILBERAKTIEN

BULLENSTARK: Folge von Spitzen-Ergebnissen sucht seinesgleichen! Diese Silber-Aktie trotzt dem Markt! Kaufen!

Die Zeit der Edelmetalle ist gekommen, so die eindeutige Aussage von Ex-CEO der Großbank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein.

Skeena Resources / Corvus Gold

Covid-19-Impfung und Goldpreis

Eine Impfung gegen den Corona-Virus rückt näher. Viele fragen sich nun wie wird sich das auf den Goldpreis auswirken.

Adventus Mining / Aguila American Gold

US-Wahl und Goldpreis

Der November ist an sich ein guter Monat für den Goldpreis. Jetzt kommt die Wahl in den USA dazu, die zu einer angespannten Lage führt.

SELTENES M&A Gold-Target!

Wieviel Dutzende Mio. Unzen Gold liegen auf diesem 17.913 Hektar großen Projekt in Kanada’s Goldenen Dreieck?

Das ‚Treaty Creek‘-Projekt ist das derzeit heißeste Goldprojekt in British Columbia – hier liegen womöglich 10, 20, 30 oder sogar 60 Millionen Unzen Gold im Boden. Top Infrastrukturanbindung

Hier sprudeln die Gewinne!

Schon jetzt extrem starke Leistungen geliefert! Doch es wird noch viel besser!

2021 - Konjunkturprogramme werden geschnürt! Die Wirtschaft muss weiter angekurbelt werden und Infrastrukturprogramme stehen dabei im Fokus! Dafür werden Unmengen an Kupfer, Nickel und Silber gebraucht!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

