Nasdaq100 - Neuer Hochlauf bis 12.170 Punkte?

Am Freitag hieß es im Insight: "Spekulative Trader könnten nun eine Short-Position eingehen, sobald der 10er-EMA wieder von oben nach unten durchbrochen wird". Doch der 10er-EMA hat gehalten und solange dies so bleibt und der Index nicht nachhaltig nach unten unter den 10er-EMA durchbricht ist von nun an mit einem erneuten Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des Seitwärtskanals bei 12.180 Punkten zu rechnen.

Trading-Strategie: