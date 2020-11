SAFR von RealNetworks ausgewählt, um Funktionen einschließlich Maskenerkennung und Gesichtserkennung für die Videoanalyseplattform der G2K Group bereitzustellen

Erster Einsatz mit SAFR-Maskenerkennung ermöglicht 15.000 Fans die sichere Teilnahme am UEFA-Superpokal-Finale 2020 während COVID-19

SEATTLE, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAFR von RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK) gab heute eine globale Partnerschaft mit dem deutschen Technologieunternehmen G2K Group GmbH bekannt, um die Echtzeit-Videoanalyse zu revolutionieren. Die Hauptfunktionen von SAFR, darunter Gesichtserkennung, Maskenerkennung, Personenerkennung und demografische Analyse, wurden in Parsifal integriert - einer robusten KI-Plattform, die umsetzbare Videoanalyse für vertikale Bereiche wie Einzelhandel, Transport, intelligente Städte sowie Sport und Unterhaltung bietet. Die SAFR Maskenerkennung und der berührungslose Körpertemperatur-Scan von Parsifal überzeugten die UEFA und brachte G2K den Zuschlag für die Durchführung von Eintrittskontrollen für Zuschauer, die am Super Cup-Finale 2020 teilnehmen.