CPU Softwarehouse AG schließt Partnerschaft mit IBM



Augsburg, 16. November 2020 - Im Rahmen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer, vor allem im Schweizer Bankenmarkt, seit langem etablierten Controlling-Softwarelösung "CPU Value Mirror" hat die CPU Softwarehouse AG, Augsburg, mit der IBM Deutschland GmbH, Ehningen, einen strategischen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Dieser macht das Augsburger Software-Unternehmen zum "IBM Silber Business Partner".



"Value Mirror" ist elementarer Bestandteil des CPU-Angebotes zur Unterstützung der Digitalisierung der Controlling-Prozesse in Banken. Als ersten Weiterentwicklungsschritt hat die CPU ihre "Value Mirror"-Bankensoftwarelösung um Teile der IBM Business Intelligence (BI) Lösung "Planning Analytics" erweitert. Ein nächster Schritt wird die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in "Value Mirror" sein.



Roger Heinz, Alleinvorstand der CPU Softwarehouse AG, zur Weiterentwicklung von "Value Mirror": "Mit der Erweiterung unserer Bankensoftware um die IBM BI-Lösung stellen wir zukunftsorientierten Banken eine schlanke, kostengünstige und schnell integrierbare Controlling-Lösung zur Verfügung. Die bereits geplante Ergänzung um KI-Funktionen stellt für die Banken die Nachhaltigkeit ihrer Investitionen sicher."

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Roger Heinz

Vorstand



Telefon: + 49 (0) 821-4602-515

E-Mail: ir@cpu-ag.com

URL: https://cpu-ag.com

Über CPU:

Als ziel- und zukunftsorientierter Partner für Banken, banknahe Institute, Industrie-, IT- und Telekommunikationsunternehmen sorgt die CPU Softwarehouse AG, Augsburg, mit ihrem Expertenteam in den operativen Geschäftseinheiten seit fast 40 Jahren für Lösungen, die exakt auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Die CPU-Lösungen umfassen Standardsoftware-Produkte, Software-Entwicklung, Consulting für IT-Projekte sowie Agile & Digitale Transformation, IT-Dienstleistungen, TK-Dienstleistungen und Personal-Dienstleistungen. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. In Deutschland und der Schweiz besitzt das Unternehmen zudem Tochtergesellschaften. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im m:access, einem Marktsegment für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet.

