Labrador Gold meldet hochgradige Gold-In-Boden-Proben im Konzessionsgebiet Kingsway

- Höchster Au-Wert von 9.946 ppb

- 19 Proben mit über 100 ppb Au

- Gold-in-Boden-Anomalie erstreckt sich über 500 m und ist in Richtung Südwesten weiterhin offen

Toronto (Ontario), 16. November 2020. Labrador Gold Corp. (TSX-V: LAB, OTCQX: NKOSF, FNR: 2N6) („LabGold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Bodenprobennahmen beim 77 Quadratkilometer großen Projekt Kingsway in der Nähe von Gander (Neufundland) bekannt zu geben. Das Projekt Kingsway befindet sich innerhalb des äußerst vielversprechenden Gander Gold Belt. Die Bodenprobennahmen sind nun abgeschlossen, wobei 7.740 Bodenproben auf 16 Rastern entnommen wurden. Die Ergebnisse von 432 Proben im Bereich des Quarzerzgangs mit sichtbarem Gold (siehe Pressemitteilung vom 9. November 2020) in der Konzession Kingsway South werden hierin gemeldet.

Die Goldwerte in den Böden reichen von unterhalb der Erfassungsgrenze (weniger als 0,5 Teile pro Milliarde) bis hin zu 9.946 Teilen pro Milliarde (9,9 Gramm Gold pro Tonne), wobei drei weitere Proben über 1.000 Teile pro Million (ein Gramm Gold pro Tonne) und 19 Proben über 100 Teile pro Milliarde (0,1 Gramm Gold pro Tonne) ergaben. Die vier höchsten Goldwerte kommen zwischen 100 und 300 Meter südwestlich der Standorte mit sichtbarem Gold vor und weisen auf das Potenzial für eine weitere Goldmineralisierung in diesem Gebiet hin.

Die gesamte Anomalie erstreckt sich über 500 Meter südwestlich der Standorte der Proben mit sichtbarem Gold und erweitert den Streichen einer potenziellen Goldmineralisierung in diesem Gebiet, die mit einem potenziellen Quarzerzgang in Zusammenhang steht, auf 600 Meter. Die Anomalie ist weiterhin offen und es werden weitere Bodenproben entnommen, um diesen Abschnitt in Richtung Südwesten weiterzuverfolgen.

In Richtung Nordosten scheint eine interpretierte Spreizung der Verwerfungszone Appleton die Gold-in-Boden-Anomalie etwa 350 Meter in Richtung Nordwesten zu verdrängen. Die Anomalie verläuft weitere 950 Meter in Richtung Nordosten entlang einer anderen interpretierten Struktur, die subparallel zur Verwerfungszone Appleton verläuft.