The Social Chain AG: Die Social Chain AG übernimmt Clasen Bio und bündelt ihre Food-Beteiligungen in der neuen Food Chain GmbH (News mit Zusatzmaterial)

17.11.2020 / 15:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung

Die Social Chain AG übernimmt Clasen Bio und bündelt ihre Food-Beteiligungen in der neuen Food Chain GmbH

* Clasen Bio ist eine etablierte Marke für Nüsse, Snacks und Trockenfrüchte

* Umsatzentwicklung der neuen Food Chain GmbH: 70 Mio. Euro in 2020 / 100 Mio. Euro in 2021 / 140 Mio. Euro in 2022

* Die Social Chain AG hebt Umsatzprognose 2020 um 15 Prozent auf 230 Mio. Euro an

* Wanja S. Oberhof: "Food Communities und Food-Marken werden ein wichtiges Wachstumssegment der Social Chain AG."

Berlin, 17. November 2020. Expansion in den Zukunftsmarkt Bio-Food: Die Social Chain AG (WKN: A1YC99) übernimmt die Carl Wilhelm Clasen GmbH mit ihrer Marke Clasen Bio und der LGR Nuss & Trockenfrucht Veredlungs GmbH & Co KG. Clasen Bio wird gemeinsam mit den anderen Food-Marken der Social Chain unter das Dach der neuen Food Chain GmbH gestellt, einer hundertprozentigen Tochter der Social Chain AG. Weitere Beteiligungen der Food Chain GmbH sind KoRo (Beteiligung: 57%), 3Bears (15%) und VYTAL (12,5%). Die Umsatzentwicklung der Food Chain ist auf starkes Wachstum ausgerichtet: 2020 liegt der Umsatz bei 70 Millionen Euro (pro-forma-konsolidiert). 2021 wird eine Steigerung auf 100 Millionen Euro erwartet. Im Geschäftsjahr 2022 soll sich der Umsatz auf rund 140 Millionen Euro erhöhen.

Nach der Übernahme von Clasen Bio hebt die Social Chain AG ihre Umsatz-Prognose für das Jahr 2020 um 15 Prozent auf 230 Millionen Euro an. Wanja S. Oberhof, CEO der Social Chain AG: "Food Communities und Food-Marken werden ein wichtiges Wachstumssegment der Social Chain AG. Mit seinen Bio- und Demeter-Produkten trifft Clasen Bio auf einen nachhaltigen Verbrauchertrend hin zu gesunden Lebensmitteln. Mit unserer Social-Media-Kompetenz können wir für Clasen Bio neue, effiziente Marketing- und Vertriebsmöglichkeiten eröffnen." Seite 2 ► Seite 1 von 4 The Social Chain Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







