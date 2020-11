zooplus hat den Umsatz in den ersten neun Monaten 2020 von 1,1 Milliarden Euro auf knapp 1,3 Milliarden Euro steigern können. Der Internet-Händler für Heimtierbedarf meldet auf EBITDA-Basis einen Gewinnanstieg von 6,7 Millionen Euro auf 47,8 Millionen Euro für den Zeitraum. Bei den weiteren Ergebniszahlen gelang den Münchenern der Sprung in die schwarzen Zahlen. So konnte zooplus vor Zinsen und Steuern einen Gewinn von 24,6 ...