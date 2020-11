Neuer Fiat Tipo und neuer Fiat Tipo Cross (FOTO)

Frankfurt (ots) - Der neue Fiat Tipo Cross erweitert als vierte

Karrosserievariante neben 5-Türer, Limousine und Kombi die Baureihe. Neuer

Crossover ist unverwechselbar und dynamisch, ideal für junge Menschen und

Familien. Der neue Fiat Tipo mit frischem Design und noch mehr Technologie. Hohe

Sicherheit und neues Infotainment. Angebot um noch nachhaltigere Motoren

erweitert.



Der Fiat Tipo wird aufgefrischt: Das Restyling umfasst ein neues Design, jünger

und dynamischer, zusätzliche Technologie sowie ein optimiertes Motorenangebot.

Die Baureihe wird außerdem erweitert durch eine vierte Karosserievariante, den

neuen Fiat Tipo Cross. Die drei Karosserievarianten 5-Türer, Limousine und Kombi

sind in den Ausstattungslinien Tipo, City Life und Life erhältlich, beim Fiat

Tipo Cross stehen die Versionen City Cross und Cross zu Wahl.





Der vielseitige und dynamische Fiat Panda Cross war der Schlüssel zumVerkaufserfolg dieser Baureihe in ganz Europa. Der Crossover-Look hat den FiatPanda Cross einem neuen, jüngeren Kundenkreis nähergebracht. Käufern, die einAuto suchen, das nicht nur funktional und ideal für die Verkehrssituation in derStadt ist, sondern auch besonders cool und mit modernem Design. Dieselbe Ideesteht hinter der Erweiterung der Baureihe Fiat Tipo um die KarosserievarianteCross. Die Designer und Ingenieure haben die neue Crossover-Variante des FiatTipo entwickelt, um neue Zielgruppen anzusprechen und die Marktchancen imUV-Segment zu nutzen. Der Fiat Tipo ist damit in Bezug auf Alter, Geschmack undMobilitätsanforderungen der Kunden breiter aufgestellt als jemals zuvor.Das neue Design des Fiat TipoDas Design des Fiat Tipo präsentiert sich im neuen Modelljahrgang komplettaufgefrischt. Es wirkt jetzt noch moderner, dynamischer und eleganter. OptischesErkennungszeichen an der Fahrzeugfront ist der neu gestaltete Kühlergrill mitneuem FIAT Logo und Schriftzug. Der Fiat Tipo ist nach dem neuen Fiat 500 daszweite Modell der Marke, das diese neuen Designelemente übernimmt.Auch die Scheinwerfer und Rückleuchten des Fiat Tipo wurden neu gestaltet. MitVoll-LED-Leuchten werten sie nicht nur die Optik insgesamt auf, sondern sorgenauch für ein moderneres Aussehen und erhöhen die aktive und passive Sicherheitdank verbesserter Sichtbarkeit. Im Einklang mit dem Streben nach mehrNachhaltigkeit verbrauchen die neuen Scheinwerfer und Rückleuchten außerdemweniger Strom. Dies entlastet die Lichtmaschine und reduziert Verbrauch undCO2-Emissionen. Der Stoßfänger ist im unteren Bereich durch Elemente in derOptik von gebürstetem Chrom aufgewertet. Für die Leichtmetallräder im 16- und17-Zoll-Format stehen neue Designs, darunter Diamantfinish, zur Verfügung.