Ölpreise gefallen - Spannungen in der Opec belasten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 44,06 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 30 Cent auf 41,50 Dollar.

Händler verwiesen auf die hohe Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA und die trübe Stimmung an den Aktienmärkten. Die Beschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität in einigen Bundesstaaten der USA und in Europa dürfte die Wirtschaft belasten und auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Händler verweisen auch auf die gestiegene Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA.