Ist CVS Health eine starke Dividendenaktie?

Ist das Unternehmen in guter Verfassung?

Die Pandemie hat in diesem Jahr fast jedes Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen. CVS hat sich allerdings gut geschlagen. Am 6. November veröffentlichte das in Rhode Island ansässige Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September endete. Der Umsatz in Höhe von 67,1 Mrd. US-Dollar stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,5 % und der bisherige Jahresumsatz in Höhe von 199,2 Mrd. US-Dollar stieg um 4,9 %. Der Reingewinn für das Quartal fiel um 20 % auf 1,2 Mrd. US-Dollar. Aber in den letzten neun Monaten war der Gewinn des Unternehmens mit 4,9 Mrd. US-Dollar mehr als dreimal so hoch wie die 1,3 Mrd. US-Dollar des Vorjahres. CVS hat sich unter anderem durch die Eröffnung von über 4.000 Teststandorten an die COVID-19-Krise angepasst. Das Unternehmen sagt, dass es bisher mehr als 6 Millionen COVID-19-Tests durchgeführt habe.

Darüber hinaus bietet CVS jetzt virtuelle Konsultationen via Telemedizin bereits ab 59 US-Dollar pro Besuch an. Auf diese Weise ist man rund um die Uhr verfügbar. Das Unternehmen hat bei der Anpassung an die Pandemie hervorragende Arbeit geleistet. Die Zahlen deuten darauf hin, dass man inmitten der Herausforderungen nach wie vor gute Leistungen erbringt. Das macht CVS zu einer sicheren Investition, an der man langfristig festhalten kann.

Wo die Dividende jetzt steht

Wenn ein Unternehmen stabil ist, werden seine Dividendenausschüttungen wahrscheinlich sicher bleiben. Heute zahlt CVS seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 0,50 US-Dollar, eine Rendite von rund 3 %. Die durchschnittliche Auszahlung vom S&P 500 beträgt 2 %. Bei einer Investition von 25.000 US-Dollar würde diese Ausschüttung einen Jahresertrag von 750 US-Dollar generieren.