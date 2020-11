IDnow's AutoIdent ist die erste KI-Lösung, die für Hochsicherheitstransaktionen bereit ist

München (ots/PRNewswire) - IDnow ( http://www.idnow.io/ ), ein führender

Anbieter von Identitätsüberprüfungs-as-a-Service-Lösungen, kündigt AutoIdent

Substantial, eine Lösung zur Identitätsprüfung mit künstlicher Intelligenz (KI)

an. Das Produkt ist für die Zertifizierung zur Erfüllung der EU eIDAS-Verordnung

nach dem eID Level of Assurance at Substantial zugelassen. IDnow wird damit das

erste Unternehmen sein, das eine automatisierte Lösung anbietet, welche die

eIDAS-Verordnung der EU auf substanzieller Ebene erfüllt.



Um der global steigenden Nachfrage nach vollständig digitalen Lösungen zur

Identitätsprüfung nachzukommen, präsentiert IDnow AutoIdent Substantial , das

erste Identitätsprüfungsprodukt mit künstlicher Intelligenz (KI), das für die

Zertifizierung gemäß der eIDAS-Verordnung der EU für Identifizierungsdienste

nach dem eID Level of Assurance at Substantial zugelassen wurde. IDnow ist davon

überzeugt, dass höchste Sicherheitsanforderungen und Vertrauen die Grundlagen

für die Identitätsprüfung in diesem schnell wachsenden Bereich sind.







die Zertifizierung eines vollautomatischen KI-Produkts auf dieser

Sicherheitsstufe erhalten hat. Wir haben die Branche und die sich abzeichnenden

Bedürfnisse unserer Kunden und potentiellen Anwender verstanden, wussten, was zu

tun war und haben unsere technologische und regulatorische Führungsrolle

genutzt", sagt Andreas Bodczek, CEO von IDnow. "Dies ist eine bahnbrechende

Entwicklung für die Branche, da die Vorteile der digitalen Identitätsüberprüfung

für ein viel breiteres Spektrum an Dienstleistungen verfügbar werden", ergänzt

er.



AutoIdent Substantial bietet eine digitale Identitätsprüfung mit den folgenden

Funktionen und anpassbaren Ergänzungen:



- Überprüfung von ID-Dokumenten

- Prüfung der Authentizität

- Lebendigkeit / Biometrische Erkennung

- Optionale Überprüfung der Agenten

- Optionale Fähigkeit für eine fortgeschrittene elektronische Signatur (Advanced

Electronic Signature, AES) zur Vertragsunterzeichnung mit einem Trust Service

Provider



Die intelligente Lösung bietet neue Möglichkeiten für eine Vielzahl von Branchen

und Anwendungsfällen, die ein höheres Maß an Sicherheit erfordern, während

gleichzeitig innovative Lösungen gefragt sind. Die Benutzerfreundlichkeit einer

vollautomatischen Lösung in Kombination mit einem außergewöhnlichen Maß an

Sicherheit und umfassender Einhaltung gesetzlicher Vorschriften macht AutoIdent



