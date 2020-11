ista erweitert Geschäftsführung - Neue Angebote für Energieeffizienz in Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien (FOTO)

Essen (ots) - Der Gebäudesektor verursacht rund 30 Prozent der CO2-Emissionen in

Deutschland. ista will sein Angebot für klimafreundliche Wohn-, Gewerbe- und

Industrieimmobilien deshalb weiter ausbauen und Kunden bei der CO2-Reduktion von

Gebäuden wirksam unterstützen. Oliver Schlodder (40) wird die Weiterentwicklung

als neues Mitglied der Geschäftsführung von ista Deutschland verantworten.



"Die Energieeffizienz im Gebäudesektor zu verbessern, ist entscheidend im Kampf

gegen den Klimawandel. Daher möchten wir Eigentümer, Bewohner und Betreiber von

Immobilien mit innovativen Lösungen unterstützen, CO2 und Kosten zu reduzieren",

sagt Dr. Hagen Lessing, CEO von ista Deutschland. "Mit Oliver Schlodder haben

wir einen ausgewiesenen Experten für das Wachstum unserer neuen Geschäfte

gewinnen können. Für den Ausbau unseres Angebots von Energieeffizienzlösungen

für den Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich ist er genau der Richtige."





Oliver Schlodder wechselt von NKT A/S, einem börsennotierten Unternehmen aus demEnergiesektor, zu ista. Bei NKT A/S leitete er seit 2013 zunächst dieStrategieabteilung und war dann ab 2015 als Vorstandsmitglied tätig. Fokusseiner Tätigkeit war die Restrukturierung bestehender Geschäftsfelder und derAufbau sowie das starke Wachstum kleiner, wenig fokussierter Bereiche. Zudembaute er den Innovation Hub THINKT Digital in Berlin sowie erste IoT-basierteGeschäftsmodelle auf. Zuvor war der studierte Betriebswirt über sieben Jahre beider Boston Consulting Group tätig, wo er Unternehmen im Energie- undIndustriegütersektor in Europa, im Nahen Osten und in Südafrika beraten hat. Inseiner neuen Position bei ista wird Oliver Schlodder als Mitglied derGeschäftsführung u.a. die Bereiche "New Business" und "Commercial & Industrial"mit Fokus auf Deutschland, aber auch auf dem internationalen Markt verantworten."CO2-Reduktion im Gebäudebereich ist ein Megatrend der im Wohn-, aber vor allemauch im Gewerbe- und Industriebereich immer wichtiger wird. Durch neue Services,Digitalisierung und neue Technologien ergeben sich für unsere Kunden viele neueMöglichkeiten, ihren CO2-Footprint und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit zuoptimieren", sagt Oliver Schlodder. "Hier möchten wir als ista unsere führendeRolle weiter ausbauen. Ich freue mich, meine bisherigen Erfahrungen aus derEnergiewirtschaft und Industrie dabei einfließen zu lassen."Über istaista macht Gebäude für Bewohner und Besitzer nachhaltig wertvoll. Dazu managenwir Daten und Prozesse, durch die Immobilien klimafreundlich, sicher undkomfortabel werden. Bewohner und Besitzer können mit unseren Produkten undServices Energie sparen und gemeinsam zum Klimaschutz beitragen. Die Basis fürunsere Produkt- und Service-Welt ist digital. Als Innovationstreiber richten wirunsere Infrastruktur konsequent auf das Internet of Things aus. Wir habenbereits heute weltweit über 28 Millionen Connected Devices im Einsatz undentwickeln Lösungen für das intelligente und energieeffiziente Gebäude vonmorgen. Wir beschäftigen über 5.800 Menschen in 22 Ländern, unsere Produkte undServices werden weltweit in über 13 Millionen Nutzeinheiten (Wohnungen undGewerbeimmobilien) eingesetzt. 2019 erwirtschaftete die ista Gruppe einen Umsatzvon 909 Millionen Euro.