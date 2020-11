Geschenk für Anleger: BioNTech ist derzeit der aussichtsreichste Kandidat in der Impfstoffforschung. Welche Chancen Anleger mit der Aktie haben und welche Risiken sie eingehen, erfahren Sie in unserer aktuellen Sonderstudie, die wir hier zum Download zur Verfügung stellen.

Bei BioNTech geht es derzeit hoch her, womit Anleger ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle durchleben. Sah es zum Ende vergangener Woche nach einem regelrechten Höhenflug aus, bekam die Aktie gestern mit einer neuen Corona-Meldung ein richtigen Dämpfer. Soeben vermelden Insider nun einen echten Meilenstein, der die Aktie weiter beflügeln müsste.

Am Freitag stellte BioNTech den Antrag auf Notfallzulassung seines Corona-Impfstoffs in den USA. Daraufhin explodierte der Aktienkurs regelrecht. Gestern ging die Aktie dann rund fünf Prozent in die Knie, nachdem bekannt wurde, dass AstraZeneca einen Impfstoff entwickelt hat, der wesentlich günstiger und wesentlich temperaturunempfindlicher ist.

Heute berichten nun britische Medien, dass BioNTech in Großbritannien bereits in Kürze die Zulassung für seinen Impfstoff erhalten könnte. Zwar kommentierte das britische Gesundheitsministerium diese Nachricht nicht, doch die zuständigen Stellen sollen sich bereithalten, ab dem 1. Dezember mit dem Impfen zu beginnen.

