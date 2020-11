Aktieninvestments: Nachhaltiges Wachstum auf der Langstrecke Gastautor: Simon Weiler | 26.11.2020, 10:20 | 83 | 0 | 0 26.11.2020, 10:20 | Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die die Outperformance von Growth in den letzten 10 Jahren erklären. Zuletzt gab es die enorme Outperformance der Mega-Cap-Aktien, von denen die meisten nicht Bestandteil der Value-Style-Indizes sind. Dies hat zu Bedenken der Anleger über hohe Bewertungen geführt, die nun in Frage stellen, ob das Growth-Segment seinen Lauf fortsetzen kann. Christopher Carpentier, CFA, FRM, Investment Strategist bei State Street Global Advisors, glaubt, dass das Zusammenspiel einer Qualitäts-Perspektive mit geeigneten Wachstumsmerkmalen dazu beitragen wird, ein nachhaltiges Wachstumsprofil zu erfassen, von dem viele langfristige Investoren auch in den zukünftigen Marktphasen profitieren können. Den vollständigen Research-Beitrag von Christopher Carpentier finden interessierte LeserInnen hier auf ssga.com: » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



