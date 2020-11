PGIM Fixed Income: AstraZeneca sorgt für Jubelstimmung bei Schwellenländern

„Unterstützt durch positive Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff und eine solide Nachfrage haben sich die Spreads von Investment Grade-Anleihen in den USA in der vergangenen Woche um 4 Basispunkte verengt. Der Großteil der Spread-Einengung fand im hinteren Ende der US-IG-Unternehmenskurve statt, und die Sektoren Chemie, Automobil und Energie waren führend in ihrer Outperformance. Auch Anlagen in Schwellenländern verzeichneten in der vergangenen Woche aufgrund positiver Impfstoffnachrichten, höherer Rohstoffpreise und starker Zuflüsse positive Renditen.

Die Nachrichten vom Montag von AstraZeneca und der Universität Oxford sorgten für weiteren Rückenwind, da man davon ausgeht, dass die Schwellenländer die größten Nutznießer eines Impfstoffs sein werden, der nicht bei Minustemperaturen gelagert werden muss. Erträge von US-Hochzinsanleihen stiegen in der vergangenen Woche aufgrund positiver Impfstoffmeldungen um +0,62%. Investoren wägen weiterhin die zunehmenden Virusfälle und die Auswirkungen zusätzlicher Restriktionen gegen die Entwicklung und potenzielle Verbreitung eines wirksamen Impfstoffs ab. Von Viren betroffene Sektoren schnitten besser ab, wobei Fluggesellschaften, Luft- und Raumfahrt, Einzelhandel, Energie, Medien und Beherbergung am besten abschnitten. Das Gesundheitswesen, das Kabel- und das Telekommunikationsgewerbe hinkten hinterher. Bemerkenswert ist, dass der Kreuzfahrtveranstalter Carnival Corp. eine ungesicherte, grenzüberschreitende Anleiheemission platzierte, die nach den anfänglichen Gesprächen knapp kalkuliert war und in der Pause deutlich über dem Emissionspreis gehandelt wurde.“