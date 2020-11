Frankfurt am Main (ots) - "Mastering uncertainty and volatility": zweiter Teil

der dreiteiligen PwC Deals-Studie jetzt erschienen / Strategische und operative

Tools zur Steuerung des Unternehmensportfolios häufig implementiert, aber zu

inkonsequent genutzt / Derartige Analysen erfolgen zu selten nach transparenten,

objektiven Kriterien



Das Marktumfeld vieler Branchen und Unternehmen ist heute von zunehmender

Unsicherheit und Komplexität geprägt. Darauf müssen Unternehmensentscheider

reagieren. Wie gewinnen sie die notwendigen Erkenntnisse für strategische

Entscheidungen? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die exklusive

dreiteilige PwC Deals-Studie, die die Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) in Kooperation mit dem

Marktforschungsunternehmen Kantar und der Technischen Universität Darmstadt

erstellt hat. Der zweite, jetzt veröffentlichte Studienteil mit dem Titel

"Mastering uncertainty and volatility" untersucht, wie Unternehmensentscheider

den Reife- und Professionalisierungsgrad ihres strategischen

Portfolio-Managements und des Managements ihrer Unternehmensstrukturen bewerten.







Entscheider Tools und Methoden implementiert, um in einem immer unsicheren und

komplexen Marktumfeld informierte und bewusste Entscheidungen hinsichtlich Ihres

Unternehmensportfolios treffen zu können? Wie objektiv und transparent nutzen

Entscheider diese Tools und Methoden - und wie konsequent setzen sie daraus

abgeleitete Maßnahmen um? An der Befragung haben sich mehr als 150 Vorstände und

Top-Entscheider zahlreicher Branchen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

beteiligt.



Unternehmensentscheider nutzen Tools für das Portfolio-Management nicht

konsequent genug



Bei strategischen Entscheidungen im Portfolio-Management, also über

Unternehmenskäufe und -verkäufe, Investitionen und Umstrukturierungen, hilft ein

sogenanntes strukturiertes Strategic Fit Assessment (SFA). Es definiert, welche

Unternehmenseinheiten zum Kerngeschäft gehören und welche nicht. Ein wichtiges

Studienergebnis dazu lautet: Etwa acht von zehn der befragten Entscheider (80,9

Prozent) haben solch ein strukturiertes Strategic Fit Assessment (SFA) bereits

voll oder teilweise implementiert.



Aber trotz des hohen Implementierungsgrads, bleibt der Einfluss auf die

letztendliche Entscheidung begrenzt: Nicht einmal die Hälfte der Entscheider

(43,3 Prozent) führt - zum Beispiel im Vorfeld von Unternehmenstransaktionen -

eine derartige Analyse transparent und objektiv durch. Und mit 30,7 Prozent gab

fast ein Drittel der Entscheider an, dass sie eine Einheit nur verkaufen würden, Seite 2 ► Seite 1 von 3



