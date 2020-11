"CIOs des Jahres" sind Thomas Mannmeusel von Webasto SE bei den Großunternehmen, Ralf Werner von Open Grid Europe (OGE) im Mittelstand und Martin Peuker von der Berliner Charité im Public Sector

München (ots) - Der "Innovation Award" geht an Christian Rasche von Coca-Cola

European Partners / Zwei weitere Sonderpreise erhalten Markus Sontheimer von DB

Schenker mit dem "Transformation of Work Award" und Stefan Württemberger von

Marabu mit dem "Cybersecurity Award" / CIO und COMPUTERWOCHE vergeben die

Auszeichnungen zum 18. Mal



München, 27. November 2020 - In der achtzehnjährigen Geschichte des Wettbewerbs

"CIO des Jahres" stand die Informationstechnologie noch nie derart im

Mittelpunkt des öffentlichen Interesses wie 2020. Durch den digitalen Wandel

waren die T-Manager ohnehin schon massiv gefordert, jetzt mussten Sie auch noch

den Massenumzug der Mitarbeiter ins Homeoffice organisieren.





Der Gewinner in der Kategorie Großunternehmen, Thomas Mannmeusel vomAutomobilzulieferer Webasto SE, wurde ausgezeichnet, weil er mit seinem Teamkonzernweit parallel zu den vorhandenen IT-Strukturen eine virtuelleProzessorganisation etablierte, in der sämtliche betrieblichen Funktionsbereicheangesiedelt sind. Ziel dieses Projekts war es, eine starke Vernetzung von IT undBusiness entlang der Prozessketten zu schaffen.Der Erfolg gab den Ausschlag für den ersten Platz des von den IDG-MedienmarkenCOMPUTERWOCHE (www.computerwoche.de) und CIO-Magazin ( http://www.cio.de )vergebenen Awards. Die Auszeichnungen wurden gestern Abend im Rahmen einerfeierlichen Digital-Gala - in Kooperation mit dem Bundesverband der IT-AnwenderVoice e.V. - mit einer bundesweit exklusiven Gästeschar aus einem TV-Studio inMünchen zum 18. Mal vergeben. TV-Journalistin Katrin Müller-Hohensteinmoderierte die Veranstaltung, das Grußwort hielt Dorothee Bär, Staatsministerinund Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung.Den zweiten Platz in der Wettbewerbskategorie "Großunternehmen" eroberteNovartis-CIO Scott Sandschafer. Unter seiner Leitung gelang die schnelleTransformation klassisch aufgestellter Pharma-Vertriebsmodelle zudatengetriebenen und sprachgesteuerten Assistenzsystemen. Der dritte Platz wurdegleich zwei Mal vergeben - an Damian Bunyan von Uniper für die gelungeneAusgliederung der IT-Systeme aus dem Eon-Konzern und an Gerd Niehage von B.Braun Melsungen für das Aufsetzen eines digitalen Ökosystems für 18Therapiefelder mit über 5.000 Produkten.CIO des Jahres 2020 in der Wettbewerbskategorie Mittelstand wurde Ralf Wernervon Open Grid Europe (OGE). Durch sein Transformationsprojekt "Start Small"gelang es, die digitale Transformation beim Gastransport-Unternehmenvoranzutreiben und eine neue Arbeitskultur einzuführen. Zweitplatzierter im