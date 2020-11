Stellungnahme zur Berichterstattung von NDR, WDR und SZ zum Produkt-Test SCHUFA CheckNow

Wiesbaden (ots) - Freiwillig // Gesetzeskonform // Transparent //

Verbraucherfreundlich // Aktiver Datenschutz



NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung berichten aktuell über das sich in der

Testphase befindliche Produkt SCHUFA CheckNow. Mit dem nachfolgenden Fragen- und

Antwortkatalog liefern wir zusätzliche Informationen und verweisen ergänzend auf

die von der SCHUFA am 16.11.2020 herausgegebene Pressemitteilung (https://www.sc

hufa.de/ueber-uns/presse/pressemitteilungen/schufa-checknow-erweitert-moeglichke

iten-bonitaetspruefung-kontodatenanalyse-auftrag-verbrauchers.jsp) , die

ebenfalls einen Fragen- und Antwortkatalog enthält; insbesondere zu rechtlichen

Fragestellungen.



Auf welcher Rechtsgrundlage basiert das Angebot der SCHUFA?





Das neue Angebot der SCHUFA basiert auf der zweitenEU-Zahlungsdiensterichtlinie, kurz PSD2. Sie soll den Zahlungsverkehr in der EUfür Verbraucher bequemer und sicherer machen und zugleich den Wettbewerbfördern. Ein wesentliches Ziel der Richtlinie ist, dass der Kontoinhaber selbst(!) darüber entscheiden kann, wer Zugriff auf die Kontodaten haben soll. DerEinblick von anderen Unternehmen über das kontoführende Kreditinstitut hinaus(sogen. Drittunternehmen) ist explizit gewollt, ist nicht neu und wird bereitsumfangreich von zahlreichen Dienstleistern angeboten.Verbraucher sollen dadurch in den Genuss mehrwertiger Services und Angebotekommen, die sie bisher nicht wahrnehmen konnten. Zu solchen Angeboten zählen zumBeispiel die digitale Erstellung einer Haushaltsrechnung, die Nutzung andererZahlungsdienstleister, die Verwaltung von mehreren Bankkonten bei Drittanbieternoder eben eine zusätzliche Bonitätsbewertung.Welchen Nutzen bietet SCHUFA CheckNow?Mit SCHUFA CheckNow können Verbraucher, die auf Basis der bisherigenRisikoprüfung von einem Produkt- oder Kreditanbieter keinen Vertrag erhaltenhaben, zusätzliche Informationen aus ihrem Konto freigegeben und damit ihreBonitätsbewertung ggf. verbessern.Was ist Gegenstand des aktuellen Tests bezüglich des zusätzlichen Angebots derDatenspeicherung bei der SCHUFA?Im aktuellen Test wird insbesondere die Klickstrecke getestet. Hier kommt esdarauf an, Transparenz, Verbraucherfreundlichkeit und Conveniencezusammenzuführen. Ferner testen wir die Akzeptanz einer freiwilligenEinwilligung in die weitere Speicherung der Daten für einen Zeitraum von zwölfMonaten.Welchen Nutzen hätte ein Verbraucher von der längerfristigen Speicherung bei derSCHUFA?Ziel ist es, dass der Verbraucher die Möglichkeit erhält, dass positiveKontoinformationen auch für zukünftige Transaktionen und Bonitätsabfragengenutzt werden können. Mit der freiwilligen Speicherung der Daten bei der SCHUFAkann der Verbraucher weitere zukünftige Kontozugriffe durch Dritte vermeiden undseine Daten dennoch für ihn vorteilhaft in eine SCHUFA-Bonitätsbewertungeinfließen lassen. Für den Verbraucher hat das den Vorteil, dass er nicht beijeder Transaktion den Kontozugriff zulassen muss, so lange er die Daten noch füraktuell hält.Wesentlicher Vorteil ist hierbei, dass die Kontoanalyse nur einmal bei derSCHUFA stattfindet und für weitere Bonitätsberechnungen die detailliertenKontodaten NICHT weitergegeben werden, sondern nur eine Bonitätsauskunft. Diesbedeutet für den Verbraucher einen deutlich besseren Schutz seiner sensiblenDaten.Welche Daten sollen bei der SCHUFA auf Basis der erteilten Einwilligunggespeichert werden?Der Kreis der bei der SCHUFA gespeicherten Kontodaten beschränkt sichausschließlich auf die zur Bonitätsbewertung und Betrugsbekämpfung relevantenDaten und enthält gerade keine besonders sensiblen Daten, die bei Kontozugriffenansonsten zugänglich sind und erst selektiert werden müssen.Kann der Verbraucher seine Einwilligung auch widerrufen?Der Verbraucher kann seine Einwilligung hierzu jederzeit widerrufen. DerWiderruf der Einwilligung führt dann auch zur Löschung der Daten.Erhält der Verbraucher volle Transparenz darüber, was die SCHUFA speichert?Durch die kostenlose Datenübersicht nach Art. 15 DS-GVO hat der Verbrauchervolle Transparenz darüber, was die SCHUFA speichert und welche Informationen siean andere Unternehmen wann und in welchem Zusammenhang weitergibt.