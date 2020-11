Immer tiefer und tiefer / Kommentar zur Entwicklung von Peripherieanleihen von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Am Staatsanleihenmarkt der Eurozone wird vermutlich schon in den kommenden Handelstagen der nächste Meilenstein gesetzt. Wer sein Geld auf der Iberischen Halbinsel anlegt, d.h. in spanischen oder portugiesischen Staatsanleihen, wird entlang der Laufzeitenkurve bis hin zu zehn Jahren Parkgebühren in Form negativer laufender Renditen bezahlen müssen. Denn sowohl Spaniens als auch Portugals Zehnjahresbonds liegen bei der Rendite an der Nulllinie. Das gab es bislang noch nie. Wohlgemerkt: Es handelt sich um ehemalige Krisenstaaten, die heute Geld von Anlegern fürs Schuldenmachen obendrauf bekommen. Es gab mal Zeiten, da wollte die internationale Investorenschaft diesen Ländern nicht mal mehr für 7% Rendite einen Cent leihen. Gut, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Die Erinnerung verblasst.

Der Renditeabsturz in der Eurozonenperipherie in diesem Jahr ist enorm. Spaniens Zehnjahressatz lag am 31.12.2019 bei 0,47%, stieg bis zum 18.März auf das Jahreshoch von 1,23%, um dann bis Freitag der abgelaufenen Handelswoche bis auf knapp unter 0,05% zu fallen. In Portugal das gleiche Bild: Von 0,45% am Jahresultimo erfolgte bis zum 18. März der Anstieg auf 1,40%, um dann bis Freitag auf 0,01% abzurutschen. Anleger, die in der Eurozonenperipherie bei zehn Jahren Laufzeit noch eine positive laufende Rendite haben möchten, müssen beispielsweise in Italien investieren, dort gibt es noch 0,56%, oder in Griechenland. Bei Letzteren sind es dann noch 0,68%. Aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch Hellenen und Italiener für zehn Jahre Laufzeit Parkgebühren nehmen.