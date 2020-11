Mainz (ots) -



- Erschließung neuer Geschäftsfelder

- Besonderer Fokus auf China und USA

- Klimaneutralität bis 2030

- Transformation in Sachen Digitalisierung und Vielfalt vorantreiben



SCHOTT setzt sich in seiner neuen Konzernstrategie ehrgeizige Ziele. Der

international aufgestellte Konzern ist Experte für die Entwicklung und

Herstellung von Spezialglas - einem Material, mit dem fast jeder Mensch täglich

in Berührung kommt und das fast unendliches Anwendungspotential für die

unterschiedlichsten Märkte bietet. "Dieses Potential zu heben ist unser klares

Ziel", sagte der Vorstandsvorsitzende Dr. Frank Heinricht, bei der Präsentation

der neuen SCHOTT-Strategie in Mainz. "Wir konzentrieren uns auf vier

Aktionsfelder: Wir wollen in angrenzende Geschäftsfelder vorstoßen und unser

Engagement in unseren zwei Fokusmärkten USA und China deutlich ausbauen.

Gleichzeitig konzentrieren wir uns auf die aktuellen Herausforderungen

Klimaschutz, Vielfalt und Digitalisierung und wollen diese aktiv in einen

Vorteil für uns verwandeln".









Die Weichen dafür hat SCHOTT im Rahmen seiner bisherigen Strategie gestellt.

Frank Heinricht betonte die gute Entwicklung in den letzten sechs Jahren. "Das

Ziel mit unserem 2014 initiierten Strategieprogramm einen klaren

Profitabilitätskurs anzusteuern, haben wir wesentlich schneller als geplant

erreicht". Beispielsweise wurde in den letzten Jahren die Eigenkapitalquote auf

mittlerweile 32% gesteigert. Das operative Ergebnis stieg seit 2014 konstant an,

zuletzt auf 275 Mio. Euro.



"Das zeigt, dass unser damaliger Ansatz, das Portfolio zunächst zu bereinigen,

richtig war", ergänzt Heinricht. Gleichzeitig hat der Konzern neben der

erfolgreichen Konsolidierung den Grundstein für weiteres Wachstum gelegt. Im

genannten Zeitraum hat SCHOTT weltweit über 1 Milliarde Euro investiert und

seine Innovationspipeline weiter ausgebaut. Diese Vorarbeit kommt insbesondere

in der aktuellen wirtschaftlich fragilen Lage zum Tragen: Dank seines breiten

Portfolios verfügt das Unternehmen trotz COVID-19 über eine gute Stabilität.

Details und Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 wird das Unternehmen wie gewohnt auf

der Bilanzpressekonferenz im Januar bekannt geben.



"Wir haben in den vergangenen Jahren eine gute Grundlage geschaffen. Es ist

jetzt an der Zeit, unseren Anspruch auf eine neue Stufe zu heben", erklärte

Heinricht. "Dieses Vorhaben ist ehrgeizig, aber das war schon immer die Stärke

von SCHOTT". Genau aus diesem Grund sind auch die Unternehmenskultur und der

Leitgedanke "Pioneering Responsibly Together" feste Bestandteile der neuen



