Frankfurt am Main (ots) - Die 101 besten Hotels Deutschlands sind gekürt: Auf

Platz 1 bis 3 im Ranking "Die 101 besten Hotels Deutschlands" finden sich ein

Grandhotel, ein Ferienresort und ein Stadthotel. Bundesweit als bestes Hotel

schneidet das Fairmont Vier Jahreszeiten in Hamburg ab.



Die bundesweite Rangliste ist zum ersten Mal erschienen und schließt mit

nachvollziehbaren und transparenten Kriterien zugleich eine Marktlücke. Bislang

fehlte ein holistischer Ansatz, um die mehr als 11.000 Hotels in Deutschland

fundiert vergleichen zu können.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Für die Entwicklung der Rangliste haben sich vier renommierte Partnerzusammengeschlossen. Neben der ahgz Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung(dfv Mediengruppe) ist das Handelsblatt mit im Boot sowie die InternationaleHochschule iubh. Initiator ist der Hotelexperte Carsten K. Rath, Rechteinhaberdas Institute for Service Excellence."Es ist eine große Ehre für uns, auf Platz eins der 101 besten HotelsDeutschlands zu stehen", sagt Ingo C. Peters, Manager des Fairmont VierJahreszeiten: "Es ist schwer, diese Platzierung zu erreichen. An oberster Stellezu bleiben, ist aber sicherlich noch schwieriger. Das ist eine Herausforderung,die ich mir selbst stelle. Wir wollen auch künftig ganz oben in der ChampionsLeague der Hotellerie mitspielen."Auf Platz 2 folgt Schloss Elmau von Dietmar Müller-Elmau. Das Haus imbayerischen Krün ist gleichzeitig auch das beste Resorthotel. Was ist dasErfolgsgeheimnis von Schloss Elmau? "Wir haben sehr viel Platz im Hotel und auchaußerhalb des Schlosses", sagt CEO Dietmar Müller-Elmau. "Das ist der wohlgrößte Luxus und extrem wichtig für die Freiheit."Platz 3 belegt das Hotel Adlon Kempinski in der Hauptstadt mit Gastgeber MichaelSorgenfrey."Die Herausforderung liegt darin, das Adlon gut durch diese Zeit zu navigieren",sagt der geschäftsführende Direktor des Adlon Kempinski angesichts derCoronakrise. "Das neue Ranking der 101 besten Hotels ist dabei ein kleinerLichtblick für die derzeit hart getroffene Tourismusbranche."Offiziell gelistet wurden die ersten 25 Plätze im Ranking. Die Platzierungen imÜberblick:Top 31. Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg - Ingo C. Peters2. Schloss Elmau - Dietmar Müller-Elmau3. Hotel Adlon Kempinski, Berlin - Michael SorgenfreyTop 104. Severin's Resort & Spa Sylt - Christian Siegling5. Mandarin Oriental Munich, München - Dominik G. Reiner6. Capella Breidenbacher Hof, Düsseldorf - Cyrus Heydarian7. Brenners Park-Hotel & Spa, Baden-Baden - Henning Matthiesen