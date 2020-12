---------------------------------------------------------------------------

Die NanoRepro AG (Symbol: NN6, ISIN: DE0006577109) verzeichnet eine anhaltend hohe Nachfrage nach den von ihr vertriebenen Corona-Antigentests. Seit Anerkennung der Tests durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als geeignet zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 Mitte Oktober liegt der Auftragseingang für die Corona-Antigen-Schnelltests bereits bei über 20 Millionen Euro. Derzeit beträgt der Bestelleingang etwa 3,0 Millionen Euro pro Woche. Abnehmer des Tests sind derzeit deutsche medizinische Großhändler, Alten- und Pflegeheime, Apotheken und Ärzte. Auch Stammkunden, die zum wiederholten Mal bestellen, hat NanoRepro bereits aufbauen können.



Um künftig auch Großaufträge bedienen zu können, führt das Unternehmen derzeit eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts durch. Für jeweils 3,53 Aktien können die Aktionäre eine neue Aktie zum Preis von 3,03 Euro beziehen. Die Bezugsfrist läuft vom 8. bis 22. Dezember. Mit dem Mittelzufluss von bis zu 8,0 Millionen Euro erhöht NanoRepro seine Liquidität deutlich und kann damit auch größere Aufträge vorfinanzieren.

Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG: 'Der erwartete Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten im Geschäft mit Corona-Antigentests. Nach erfolgreicher Kapitalerhöhung können wir auch größere Einmal-Aufträge mit Volumina von 20 Millionen Euro oder darüber hinaus realisieren. Die Kapitalerhöhung öffnet uns damit die Tür zu deutlich größeren Umsatzvolumina. Wir sind bereits in Gesprächen mit mehreren potentiellen Kunden über Großaufträge."



Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika und hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper und mehrere Corona-Antigen-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, zur Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann sowie unterschiedliche Allergie-Tests. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung.



