Bayer startet neue Plattform für Zell- und Gentherapie

Der Bayer-Konzern erweitert die Aktivitäten seiner Pharma-Sparte um eine neue Plattform für Zell- und Gentherapie. Man wolle die Position auf diesem Gebiet weiter stärken und zugleich einen tiefgreifenden Transformationsschritt für das Geschäft vollziehen, so Bayer am Mittwoch. Es sei Bayers Ziel, mit an der Spitze dieser Revolution in der Wissenschaft zu stehen, sagt Stefan Oelrich, Mitglied des Vorstands der Bayer AG und Leiter ...