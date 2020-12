DS enthüllt erste Informationen zum neuen DS 4 - "Designed in Paris, Made in Germany" (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -



- Enthüllt: Erste Informationen zum neuen C-Segment Premium-Modell - dem DS 4

- Premiere: Produktion des DS 4 startet 2021 in Rüsselsheim

- Einzigartig: Technologien der neuesten Generation treffen Pariser Luxus

Savoir-Faire



DS Automobiles enthüllt den Namen seiner neuen Kreation im C-Premium-Segment: DS

4. Das erste jemals in Deutschland (Rüsselsheim) gebaute DS Modell vereint

Pariser Design und deutsche Präzision - "Designed in Paris, made in Germany".

Der DS 4 setzt in seiner Klasse dabei neue Maßstäbe in Sachen

Spitzentechnologien und läutet ein neues Kapitel in der Geschichte von DS

Automobiles ein. Das neue Modell der Pariser Premium-Marke punktet in Bezug auf

Elektrifizierung, Konnektivität und Komfort. Zu den technischen Innovationen

gehören das DS IRIS SYSTEM, DS EXTENDED HEAD-UP-DISPLAY, DS SMART TOUCH, DS

DRIVE ASSIST 2.0 und einige mehr.









Der DS 4 wird das erste jemals gebaute DS Modell sein, das auf deutschem Boden

produziert wird. Die Produktion des neuen Modells aus dem C-Segment startet 2021

am Standort Rüsselsheim. Als Wegbereiter einer neuen Generation an Fahrzeugen

von DS Automobiles haben die Designer der jungen Pariser Premium-Marke den DS 4

auf einer innovativen Plattform entwickelt, die mehr Freiheit bei der Gestaltung

und der Verknüpfung avantgardistischer Technologien ermöglicht. Die neue Version

der EMP2-Plattform ist dank modularem Aufbau für unterschiedliche

Antriebsstränge geeignet und verspricht gleichzeitig Dynamik und Sicherheit.



Die neue Plattform bietet die Möglichkeit zur Gestaltung optimaler Proportionen

und eine verbesserte Aerodynamik. Das Verhältnis zwischen Karosserie und Rädern

ist einzigartig im C-Segment und bei Premium-Automobilen. So schafft DS eine

Silhouette, die kraftvoll und effizient zugleich ist - insbesondere durch eine

tiefergelegte Frontpartie des Fahrzeuges.



Gewichtsreduktion



Die neue Version der EMP2-Plattform führt neue Komponenten aus

Verbundwerkstoffen, heißgepressten Strukturelementen und kompaktere Maße für

Bestandteile wie die Klimaanlage ein. Hierdurch entstehen mehr Stauraum und ein

besonders klares Design.



Sicherheit



Der DS 4 wurde sicherheitstechnisch so konzipiert, dass die aktuellsten,

strengsten Maßstäbe und Verbrauchsrichtlinien erfüllt werden, ohne das

Gesamtgewicht der Konstruktion zu beeinträchtigen.



Dynamische und akustische Eigenschaften



Die neue Version der EMP2-Plattform führt die Idee des dynamischen Komforts

weiter. Der Einsatz vieler technischer Lösungen sowie völlig neu gestaltete Seite 2 ► Seite 1 von 5



