Marktbeobachten und Analysten fallen bereits seit Wochen unmissverständliche Umschichtungen der Devisenhändler auf, besonders an Beliebtheit hat der Euro gegenüber zahlreichen Major-Währungen zugelegt. Im Falle des Währungspaares EUR/GBP hat sich im Bereich der markanten Unterstützung von 0,8864 GBP eine klare Aufwärtsbewegung eingestellt und reichte in dieser Woche sogar über den seit September bestehenden Abwärtstrend herüber. Dadurch könnte nun ein Kaufsignal folgen und eignet sich für den Aufbau von mehrwöchigen Lohn-Positionen.

Ausbruch geglückt

Solange der Bereich um 0,90 GBP nicht wieder unterschritten wird, stehen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung an den nächsten Widerstand um 0,9148 GBP vergleichsweise gut. Bei fortgesetztem Kaufinteresse beim Euro könnte die Gemeinschaftswährung sogar an die Septemberhochs bei 0,9291 GBP anknüpfen, ehe wieder längere Gewinnmitnahmen einsetzen. Für diesen Fall kann ein Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ1RP1 erfolgen. Ein Rückfall unter das runde Niveau von 0,90 GBP würde allerdings Zweifel an der Nachhaltigkeit des Ausbruchs wecken. Abschläge zurück auf 0,8970 GBP und darunter auf dein Niveau von 0,8929 GBP kämen dann nicht mehr überraschend.