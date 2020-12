Vectron Systems AG: Deutliches Wachstum der monatlich wiederkehrenden Umsätze

- Auf Jahresbasis hochgerechnet rund EUR 5,50 Mio. wiederkehrende Umsätze

- Deutliche Steigerung für die Zukunft erwartet

- Bereits über 10.000 Einsteiger-Digitalpakete verkauft

- Ausweitung der Duratec-Digitalservices auch auf die Hauptmarke "Vectron"

Münster, 03. Dezember 2020: Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter intelligenter, digitalisierter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, kommt mit den neuen Software-Angeboten sehr gut voran.

Vectron hat in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Produktinnovationen und vertrieblichen Ansätzen das Ziel verfolgt, die Abhängigkeit von zum Teil stark schwankenden einmaligen Verkäufen von Kassensystemen zu verringern und durch monatliche Gebührenzahlungen (recurring revenues) zu ergänzen bzw. zu ersetzen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen neue Produkte und Dienstleistungen etabliert, für deren Nutzung monatliche Festpreise oder Transaktionsgebühren bezahlt werden. Inzwischen beginnt diese Strategie, selbst im schwierigen COVID-19-Umfeld, deutliche Früchte zu tragen:

So hat Vectron bereits im Jahr 2011 als einer der ersten Anbieter mit dem bonVito-System cloudbasierte Marketingdienstleistungen mit Kassensystemen kombiniert. Dieses System ist hauptsächlich für Großkunden gedacht und wird heute in ca. 6.000 Filialen genutzt. Über 5 Mio. aktive Kundenkarten dokumentieren eine rege Nutzung durch die Konsumenten. Wie bereits gemeldet, ist die 100-prozentige Tochtergesellschaft bonVito GmbH seit dem letzten Jahr deutlich profitabel.