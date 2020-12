NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

KION GROUP AG: Vorläufige Bezugsquote beträgt rund 86,6 Prozent

Frankfurt am Main, 3. Dezember 2020 - Im Rahmen der am 18. November 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen sind von 13.108.647 neuen Aktien, die den Aktionären der KION GROUP AG angeboten werden, auf Basis der gegenwärtig verfügbaren Informationen (Stand heute 18:30 Uhr MEZ), 11.349.339 neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebotes bezogen worden, dies entspricht rund 86,6 Prozent der angebotenen Aktien. Die Bezugsperiode endet heute um 23:59 Uhr MEZ und das endgültige Bezugsergebnis wird morgen, am 4. Dezember 2020, bekannt gegeben.

Die nicht bezogenen neuen Aktien werden beginnend heute, 3. Dezember 2020, zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis von 62,00 Euro entspricht, qualifizierten institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten.

Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung und der Platzierungserlös werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss der Privatplatzierung festgelegt und am 4. Dezember 2020 bekannt gegeben.

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Die im MDax gelistete KION Group ist, gemessen an Stückzahlen in 2019, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen und weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist sie gemessen am Umsatz im Jahr 2019 ein führender Anbieter von Lagerautomatisierung.