Exterro erwirbt AccessData, formt die führende juristische GRC-Software-Plattform für Datenschutz, Forensik und e-Discovery in Unternehmen

PORTLAND, Ore., 4. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Exterro Inc., der bevorzugte Anbieter von juristischer GRC-Software und exklusiver Allianzpartner der Association of Corporate Counsel für e-Discovery, Datenschutz und Cybersicherheits-Compliance, gab heute die Übernahme von AccessData, dem branchenführenden Anbieter digitaler forensischer Ermittlungstechnologie, bekannt.

Die Übernahme unterstreicht die Vision von Exterro, Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Verpflichtungen im Bereich Legal Governance, Risk and Compliance (GRC) proaktiv und verantwortungsbewusst zu regeln und gleichzeitig ein Höchstmaß an Datenintegrität zu gewährleisten. Durch die Bündelung der Kräfte mit AccessData kann Exterro Unternehmen, Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Anwaltskanzleien und Rechtsdienstleistern jetzt die einzige verfügbare Lösung anbieten, die alle rechtlichen GRC- und digitalen Ermittlungsanforderungen in einer integrierten Plattform erfüllt.

„Die konvergierenden Marktkräfte in den Bereichen DFIR, e-Discovery, Datenschutz und Information Governance sind der wichtigste Grund für diese Übernahme. Um diesen kritischen Herausforderungen wirksam begegnen zu können, muss man in der Lage sein, Daten kontextbezogen, schnell und kostengünstig zu identifizieren, zu bewahren, zu analysieren und zu präsentieren. Ein konsistentes, vertretbares Verfahren ist ebenfalls erforderlich." sagte Bobby Balachandran, CEO bei Exterro. „Die Gewährleistung der Integrität der Datenlieferkette ist von größter Bedeutung. Mit der Übernahme von AccessData kombiniert Exterro all diese Fähigkeiten in einer einzigen, integrierten Plattform. Unternehmen verfügen damit über einen ganzheitlichen Rahmen für die Bewältigung ihrer juristischen GFK Herausforderungen und Verpflichtungen."

Unternehmen stehen heute vor ständig wachsenden rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen und immer größeren Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit ihren Daten und den Daten, die sie im Auftrag anderer aufbewahren. Es gibt jedoch erhebliche Überschneidungen zwischen kritischen Komponenten der Datenverwaltung, insbesondere im Hinblick auf e-Discovery, interne Untersuchungen, Reaktion auf Vorfälle und Verletzungen der Privatsphäre. Die forensischen Erfassungs-, Verarbeitungs- und Analysefähigkeiten von AccessData ergänzen und vervollständigen die bestehenden Lösungen von Exterro in den Bereichen e-Discovery, Datenschutz, Informationsverwaltung sowie Vorfall- und Verstoßmanagement. Dank der kombinierten Technologien, der Fachkompetenz und der hervorragenden Erfolgsbilanz von Exterro und AccessData werden die Kunden in vielerlei Hinsicht erheblich profitieren: